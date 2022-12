Rusko hrozí, že kvůli západnímu cenovému stropu omezí těžbu ropy

Skupina ekonomicky vyspělých zemí G7, Evropská unie a Austrálie od 5. prosince zavedly maximální cenu za ruskou ropu přepravovanou po moři ve výši 60 dolarů za barel. V případě překročení tohoto limitu je zakázáno ropu převážet a pojišťovat její přepravu.

Moskva již dříve varovala, že Rusko nebude dodávat ropu těm, kdo se k cenovému stropu připojí. Příští týden by měl ruský prezident Vladimir Putin podepsat dekret obsahující podrobnosti o reakci Moskvy na cenový strop, napsala agentura Reuters.

Ceny ropy se v pátek kvůli obavám z poklesu dodávek z Ruska zvyšují. Severomořská ropa Brent si kolem 8:30 SEČ připisovala zhruba 1,5 procenta, dostala se tak nad 82 dolarů za barel.

Rusko nyní dodává ropu do zemí Evropské unie ropovodem Družba, který vede z Ruska do Běloruska, kde se dělí do dvou větví. Severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska. Ještě na ukrajinském území se ale jižní větev dál štěpí a ropa samostatně teče na Slovensko a do České republiky.

Šéf ruské společnosti Transněfť Nikolaj Tokarev tento týden v úterý řekl, že dodávky ropy jižní větví očekává v příštím roce beze změn, protože tato přeprava je vyňata z unijních sankcí.

Tokarev nevyloučil swapové transakce s Kazachstánem při dodávkách ropy do rafinerií v Německu. „Zvažujeme všechny možnosti, okolnosti se mění takovým způsobem, že je dost těžké předvídat, jak se bude situace na trhu vyvíjet v příštím roce. Je ale zřejmé, že to nebude snadné,“ řekl šéf Transněfti.

Firma přepravuje více než 80 procent ropy, která se v Rusku vytěží. V letošním roce zvýšila její vývoz přibližně o 20 procent, řekl Tokarev.

Rusko předpokládá, že v příštím roce sníží těžbu ropy na 490 milionů tun, respektive 9,84 milionu barelů denně. Objem těžby v letošním roce bude podle odhadů činit 525 až 530 milionů tun, což odpovídá produkci 10,54 až 10,64 milionu barelů denně. Za očekávaným poklesem jsou dopady západních sankcí.

Rusko vyváží ropu na tankerech mimo jiné i z přístavu Novorossijsk na pobřeží Černého moře. Vývozní kapacitu přístavu pro export kvalitní ropy s nižším obsahem síry tam zvýšili na 40 milionů tun za rok. Dodávky ropy přes kaspický ropovod z terminálu na pobřeží Černého moře by se letos měly pohybovat od 50 do 51 milionů tun. Původní plán činil 63 milionů tun, kvůli opravám je ale skutečný objem nižší.

Export přes tichomořský přístav Kozmino na ruském Dálném východě se za letošní rok očekává kolem 42 milionů tun. Přesáhne tak obvyklou roční kapacitu 30 milionů tun, řekl Tokarev. Rusko v důsledku západních sankcí zvýšilo export surovin na asijské trhy.