Lehkost a velkolepost. Architekt Bruce Engel vnesl do rwandského díla kus tradičního umění Imigongo

Stavba se v českém kontextu složitě popisuje. Jde v podstatě o školu a zázemí pro mladé dívky, kterým by se zde mělo dostat vzdělání a informací o zdraví a životě. Jakkoli to může znít banálně, na venkově východní Rwandy je to klíčové. Spíše než o školu by mělo jít o její doplněk či přesněji nadstavbu. Jedná se také zároveň o prostor k setkávání, ale i vzdělávání vesničanů, kteří tu najdou rovněž poradenství v řadě oblastí.

Budova je přímo v centru vesnice, hned přes ulici od fotbalového hřiště. Vše pokrývá obří střecha, která vytváří i množství krytých venkovních prostor pro setkávání. Veškeré části jsou také hlavně z místních materiálů.

Interiér je překvapivě flexibilní. Může jít o tři oddělené učebny, stejně tak jeden velký uzavřený prostor a ještě větší polootevřený prostor pro představení či ceremonie.

Za návrhem stojí americký architekt Bruce Engel a jeho studio BE_Design. Ten ve Rwandě několik let žil a mimo jiné tam vyučoval architekturu, nyní se věnuje projektům jak v Americe, tak napříč Afrikou.

Engel do rwandského díla vnesl kus tradičního umění Imigongo, a to ve tvarech střech, ve tkaných eukalyptových zástěnách nebo třeba cihlových vzorech. Za stavbou stojí organizace Komera, což volně přeloženo znamená „pevně stát a mít odvahu“.