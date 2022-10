Energokrize srazí výrobu aut až o 40 %. Nejlépe jsou připraveni Češi a Němci

Od tohoto čtvrtletí až do konce roku 2023 by se produkce aut mohla čtvrtletně snížit o více než jeden milion. Nedostatek dílů a omezení dodávek pravděpodobně nejvíce zatíží výrobce aut od listopadu do jara 2023, zvláště v případě, že budou omezeny dodávky energie v chladnějších zimních měsících.

Vlády v Evropě se snaží zasáhnout, aby zmírnily dopady energetické krize, ale jejich opatření nemusejí stačit k tomu, aby ochránila automobilový průmysl před zastavením výroby v zimě.

S&P podle agentury Bloomberg předpokládá, že evropské továrny vyrobí za čtvrtletí čtyři až 4,5 milionu vozů, pokud budou zavedena energetická omezení, mohla by výroba za čtvrtletí klesnout až na 2,8 milionu vozů. To by znamenalo roční ztrátu výroby v rozmezí 4,8 milionu až 6,8 milionu vozů.

Prognóza hodnotila 11 hlavních center výroby aut v Evropě. Autoři se zabývali šesti faktory, včetně velikosti deficitu dané země, zadlužením v poměru k hrubému domácímu produktu, úrovně energetické soběstačnosti a skladováním plynu.

Seřadili pak jednotlivé země podle toho, jak nejlépe jsou připravené vydržet očekávané energetické problémy letošní zimy. Největšímu riziku čelí továrny ve Španělsku, Itálii a Belgii. Všechny tři tyto země získaly nejnižší hodnocení energetické soběstačnosti.

Analytik S&P Global Mobility Edwin Pope upozornil, že analýza byla provedena před porušením plynovodu Nord Stream koncem minulého měsíce. „Události, jako tato, nevyhnutelně posouvají misku vah směrem k dolní hranici toho, co jsme předpovídali, zvláště kvůli tomu, jak dlouho trvá oprava,“ řekl Pope agentuře Reuters.

Varoval také, že vzhledem k tomu, že evropští dodavatelé vyvážejí díly do celého světa, budou určitým způsobem ovlivněny všechny automobilky.