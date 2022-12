Zakladatel kryptoburzy FTX je venku z vězení. Miliardovou kauci složil v dluhopisech

Bankman-Fried, který byl dnes přepraven do USA z Bahamských ostrovů, kde byl minulý týden zatčen, se musí vzdát svého pasu a setrvat v domácím vězení v domě své matky v Kalifornii, a to až do 3. ledna, kdy bude soudní proces s ním pokračovat. Obžalovaný, který je jinak známý nošením ležérního oblečení, dnes u soudu seděl mezi svými advokáty v obleku a kravatě.

Zatímco byl Bankman-Fried v letadle, přiznali se dva jeho klíčoví spolupracovníci k trestným činům souvisejícím s krachem FTX. Carolyn Ellisonová působila jako generální ředitelka Alameda Research a Gary Wang spoluzaložil FTX, kde pracoval jako technologický ředitel.

Podle soudu se přiznali k podílu na „podvodu, který přispěl ke kolapsu burzy“. Oba podle AP podepsali dohodu o spolupráci s obžalobou a přiznali se k podvodům s cennými papíry a komoditními podvody výměnou za zmírnění trestu.

Bankman-Fried odmítá obvinění z podvodu. Uznal nicméně, že při řízení FTX pochybil a pádu burzy minulý měsíc nedokázal zabránit.