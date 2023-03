Odchod po masivních ztrátách. Šéf největší saúdské banky rezignoval

SNB nashromáždila 9,9 procenta akcií ve švýcarské bance Credit Suisse a na investici v objemu 5,5 miliardy rijálů (přes 32 miliard korun) ztrácí kolem 80 procent.

Novým šéfem SNB od nynějška bude Saíd Muhammad Ghamdí, uvedla banka. Správní rada zvolila také úřadujícího výkonného ředitele, kterým bude Talál Ahmad Chirajdží. Všechny změny začínají platit od pondělí.

Změny přicházejí dva týdny po tom, co dosavadní šéf Chudajrí řekl, že SNB už nemůže druhé největší švýcarské bance pomáhat. SNB do loňského listopadu nakupovala akcie Credit Suisse, ale Chudajrí v polovině března řekl, že Saudi National už nemůže další akcie z regulatorních důvodů nakupovat, protože by se dostala se svým podílem přes deset procent. Akcie Credit Suisse hned ten den začaly prudce oslabovat.

Vývoj hodnoty akcií banky Credit Suisse (ve švýcarských francích; 27. března 2023)

Credit Suisse patří k největším správcům majetku na světě a je zároveň jednou z třiceti systémově důležitých bank v globální finanční architektuře. Aby švýcarská vláda zabránila krachu Credit Suisse, dohodla její převzetí větším rivalem UBS. Kupní cena činí tři miliardy franků (více než 72 miliard korun), UBS ale převezme i závazky Credit Suisse.

Saudi National Bank před týdnem uvedla, že prudký pokles hodnoty její investice do akcií Credit Suisse nemá vliv na plány dalšího růstu banky. S žádnou změnou nepočítala ani u výhledu hospodaření na letošní rok.