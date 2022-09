Jediná budova ve tvaru nudle. Saudská Arábie chce postavit město fungující jen s čistou energií

Myšlenka je to pěkná – postavit město fungující jen s čistou energií, zcela bez aut, kde vše důležité se nachází v docházkové vzdálenosti a cokoliv dalšího je dosažitelné metrem či rychlovlakem.

Futuristické vizualizace plné prostředí jako z počítačových her jistě zaujmou. Díky pozornosti se najdou lidé, kteří do projektu budou chtít investovat, další si řeknou, že je to tak bláznivé, že stojí za to si tam pořídit byt. Miliony turistů budou chtít takovou stavbu vidět na vlastní oči, což pochopitelně vytvoří poptávku po hotelech, restauracích a dalších službách. Jenže na upoutání pozornosti by stačil i deset kilometrů dlouhý projekt. A i to by bylo megalomanství. Vlastně jako všechna města prosazená autokratickými panovníky.

Úplně chybí odpověď na otázku, proč by měl dům být v přímce a vést desítky kilometrů napříč pouští. Srdce celé nové ekonomické zóny, jež má Saúdskou Arábii vymanit ze závislosti na těžbě ropy, leží přímo na pobřeží Rudého moře. Jsou tam desítky kilometrů pláží. Futuristická města lze stavět daleko kompaktnější. A zdá se, že nezodpovězena zůstala i otázka, jak se budou lidé cítit ve 200 metrů široké „nudli“.