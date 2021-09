Sázkaři vzali kurzy na volby útokem. Populární jsou tipy na premiéra Pavla Novotného či Volný blok

„Na slovenském Tipsportu si sázející vsadil 1500 euro na vítězství hnutí SPD v kurzu 200:1. Pokud to sázejícímu vyjde, budeme mu vyplácet až 8 milionů korun,“ řekl Jiří Hadrava ze společnosti Tipsport.

„Lidé u nás zkouší i sázky na outsidery. Evidujeme hned osmnáct tiketů na vítězství Nevolte Urza.cz v kursu 9999:1. Zároveň je ve Fortuně podáno 32 tiketů na to, že příštím premiérem bude Pavel Novotný, a to rovněž v kursu 9999:1,“ tvrdí Petr Šrain z Fortuny.

„Sázkaři letos rádi tipují i třeba na to, zda se blok Lubomíra Volného letos do Poslanecké sněmovny dostane. Populární sázkou u nás rovněž je, zda hnutí SPD v čele s Tomiem Okamurou překoná ve volbách hranici 10 procent,“ uvedla pro iDNES.cz Markéta Světlíková za sázkovou kancelář Chance.

Zájem o politické sázky rok od roku pravidelně stoupá. „Jako v případě jiných významných událostí se ale o volby sázkaři budou nejvíce zajímat těsně před jejich konáním,“ dodala Světlíková.



„Obliba politických a společenských událostí má mezi sázejícími dlouhodobě vzestupnou tendenci. V porovnání mezi jednotlivými volbami sledujeme vždy zhruba dvojnásobný zájem. Sázkaři jsou v případě voleb i velmi úspěšní a není výjimkou, že se jim podaří bookmakery porazit a celkovou bilanci tedy strhnou na svou stranu,“ potvrdil oblíbenost politických sázek Šrain.

Jeden člověk vsadil 150 tisíc

Sázkové kanceláře vypsaly pro tipaře mnoho příležitostí. Vsadit si mohou na to, kdo volby vyhraje, nebo třeba na to, jaká strana získá kolik procent. Lidé si mohou třeba vsadit i na to, jaká bude volební účast. Nejvíce zatím věří hnutí ANO a nebojí se na jeho výhru vsadit i několik desítek tisíc korun.

„U Chance zatím evidujeme sázky na letošní volby za zhruba 5 milionů korun. Většina sázejících tipuje jako vítěze voleb hnutí ANO. Zhruba 20 procent sázejících ale odhaduje, že hnutí v čele s Andrejem Babišem největší počet hlasů nezíská. Nejvíce u nás jeden ze sázejících prozatím vsadil 150 tisíc korun na výhru hnutí ANO, druhá nejvyšší sázka je pak na prohru aktuálně největší vládní strany,“ řekla tisková mluvčí sázkové kanceláře Chance.

„Aktuálně vklady u kanceláře Fortuna dosahují na zhruba 20 milionů korun. Čekáme, že by Češi celkově mohli vsadit až třikrát víc. Nejoblíbenější jsou sázky na celkové výsledky, atraktivní je letos ale i sázka na příštího premiéra. Nyní mezi sázkaři boduje hlavně Andrej Babiše, a Petr Fiala,“ uvedl tiskový mluvčí sázkové kanceláře Fortuna.

U Tipsportu se celkový objem sázek na volby blíží dokonce 30 milionům korun. „Třetina sázek zatím šla na favorizované hnutí ANO. Ještě na jaře všechny průzkumy pasovaly do role favorita koalici Pirátů a STAN a kurz na vítězství hnutí ANO ve volbách byl na konci května poměrně vysoký, a to až 4,25:1. Teď je možné si na výhru hnutí v čele s Andrejem Babišem vsadit v kurzu 1,11:1,“ doplnil pro iDNES.cz Jiří Hadrava ze společnosti Tipsport.