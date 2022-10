Nový dodavatel skupiny Sev.en nabídne elektřinu velkoodběratelům napřímo

Velké průmyslové podniky se potýkají nejen s drahými cenami elektřiny, ale v některých případech i s tím, že jim žádný dodavatel nechce kvůli jejich velké spotřebě učinit nabídku. To chce změnit nová společnost Sev.en Industry Supply, která nabídne elektřinu napřímo z elektráren energetické skupiny Se.ven Energy. Cena komodity se ale i tak bude odvíjet od burzy.