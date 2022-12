Finiš předvánočního shonu: přehled tipů pro opozdilce i jak případně naložit s nevhodnými dárky

Komu vyhovuje vyzvedávání zásilek z úložných boxů, které provozuje například Alza, Zásilkovna, We:Do a další, může zůstat v klidu – některé e-shopy totiž dokážou odeslat zboží dokonce i den před nadílkou a s převzetím z boxu na Štědrý den.

Pozor na provozní dobu

Například Zásilkovna garantovala dodání do Vánoc pouze s podáním nejpozději do 20. prosince. Ani při využití doručení na výdejní místa však nemusí být úplně vyhráno. Při uzavírání objednávek je totiž nutné brát v potaz, jakou bude mít to které výdejní místo provozní dobu. Mnoho malých obchodů, kadeřnictví a podobných výdejních míst totiž může mít až do 1. 1. zavřeno. V tomto směru mají výhodu velké e-shopy, případně ty, jež mají i sítě kamenných prodejen. Kupříkladu Alza, Mall.cz či Datart v některých případech dokážou doručit včas zboží objednané i přímo na Štědrý den. A pokud bude skladem na dostupné pobočce, lze si je zarezervovat.