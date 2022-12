Síkela v Bruselu hledá kompromis ohledně stropu cen plynu, zatím marně

Jedna skupina členských států chce strop co nejníže, třeba na úrovni 160 eur za megawatthodinu (MWh). Argumentuje tím, že evropské domácnosti a podniky vyšší ceny neunesou. „Čas na jednání vypršel, dosáhli jsme bodu nula, evropští občané jsou v agónii, podniky zavírají a Evropa donekonečna diskutuje,“ uvedl v úterý ráno před zasedáním energetické rady řecký ministr životního prostředí a energetiky Konstantinos Skrekas.

Podle druhého tábora, který do velké míry vede Německo, je jakýkoliv strop problém, protože může vážně poškodit evropský trh s plynem, zvýšit poptávku po něm a odradit dovozce plynu od cesty do EU.

Česká republika stojí uprostřed těchto dvou táborů a snaží se najít kompromis. Minulý týden zaslala členským státům návrh stropu, který by činil 220 eur za megawatthodinu. Podmínkou spuštění by bylo, že by cena byla na této úrovni po dobu pěti dnů a navíc by musela být nad 35 eury za MWh oproti světovým cenám zkapalněného zemního plynu LNG. Takový návrh se nicméně zatím nesetkal s bezpodmínečnou podporou ani zastánců stropu ani jeho odpůrců.

„Chápu obavy členských států, jak těch, kteří jsou zastánci zastřešení tak, těch, kteří z takového opatření mají obavu například v souvislosti s možným nedostatkem plynu,“ uvedl český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Ještě v úterý ráno jednal s německým ministrem pro hospodářství a ochranu klimatu Robertem Habeckem.

„Jsme v situaci, kdy musíme přijmout opatření, abychom zabránili opakování situace z konce loňského léta, tedy situace, kdy ceny za plyn vyletěly do nebeských výšin. Už nemůžeme dál ztrácet čas, protože obyvatelé a firmy v Evropě očekávají od nás jako od politiků jasné opatření,“ řekl Síkela.

Po ministrech přijdou na řadu premiéři

České předsednictví podle něj nakonec připravilo návrh, který by měl rozptýlit obavy všech zúčastněných a poskytnout záruky oběma táborům. Například by mohl obsahovat mechanismus, který by strop zrušil, jakmile by se zjistilo, že kvůli němu dovozci plynu obracejí tankery od evropských břehů.

Evropské ministry tlačí čas nejen proto, že přichází zima a ceny opět začínají stoupat. Zastropování cen plynu je navíc svázáno s dalšími klíčovými opatřeními – se společnými nákupy, s pravidly solidarity a se zrychlením povolování staveb obnovitelných zdrojů. Bez schválení stropu se nespustí ani tyto tři věci.

Pokud se ministři v úterý neshodnou, budou cenový strop řešit premiéři a prezidenti na velké Radě EU, která se koná ve čtvrtek.