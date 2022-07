Česko si zajistilo plyn na zimu. Díky terminálu v Nizozemsku sníží závislost na Rusku o třetinu

„Evropa do dneška nemá k ruským dodávkám příliš alternativ. I Česká republika je na nich velmi závislá. Až 98 procent plynu v České republice bylo loni právě z Ruska. My máme šanci se nyní závislosti na ruském plynu zbavit,“ řekl na tiskové konferenci ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Plyn z terminálu na zkapalněný zemní plyn v Nizozemsku prodlouží spotřebu plynu v ČR o jeden a půl až dva měsíce. Nyní jsou zásobníky v Česku plné zhruba ze 77 procent, plyn v nich by pokryl spotřebu zhruba do ledna. S využitím plynu z LNG terminálu by tak Česká republika vydržela zřejmě až do března.

Energetická společnost ČEZ zajistila přepravní trasy až pro tři miliardy metrů krychlových plynu z terminálu na zkapalněný zemní plyn v Nizozemsku. Plyn z terminálu na LNG sníží závislost na ruském plynu zhruba o třetinu. Pronájem kapacity v terminálu na LNG v Nizozemsku získal stát ve spolupráci s ČEZ. Celkový roční objem, který zde bude možné zpracovat a následně přepravit do ČR, je tři miliardy metrů krychlových.

„Problém kolem zemního plynu je v oblasti logistiky. Řeší se, jak ho dostat k českým spotřebitelům. Ve spolupráci s odborníky z MPO jsme se proto už na jaře rozhodli jít do aukce a získat potřebnou kapacitu zemního plynu pro Českou republiku. Jde asi o třicet tankerů ročně,“ řekl za ČEZ Daniel Beneš.

Podle Síkely se podaří ještě během nadcházející topné sezony přepravit do ČR až 1,5 miliardy metrů krychlových.

Nizozemský velvyslanec v ČR Daan Huisinga už 7. července uvedl, že Česká republika získala kapacitu na tři miliardy metrů krychlových plynu. O tom, že stát získal kapacitu v LNG terminálech v Nizozemsku, informoval Síkela v polovině června. Kapacitu stát získal v soutěži prostřednictvím společnosti ČEZ. Česko v tuto chvíli dováží veškerý plyn z Ruska.