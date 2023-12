Podíl ruského plynu v Česku činí 3,8 procenta, řekl Síkela. Ropy je výrazně víc

Podíl plynu, který do Česka teče přes Slovensko zřejmě z Ruska, tvořil na celkových dodávkách do ČR od ledna do konce listopadu 3,8 procenta. Většinu roku přitom do ČR netekl, zvyšovat se začal od října. I přesto je zatím podíl plynu z Ruska nejnižší v novodobé historii Česka.