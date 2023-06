Síť dálnic, pražský okruh a rychlovlaky. Kupka představil desetiletý plán

„Splácíme historický dluh. Česká republika měla dávno mít páteřní síť dálnic dokončenou, jak se to povedlo Polsku, nebo daří Maďarsku. Pokud se s tím nevypořádáme, budeme za deset patnáct let obtížně konkurovat ostatním zemím,“ uvedl ministr Kupka.

Pokud dnes stát výstavbu nenastartuje, podle ministra hrozí, že do budoucna bude problém se sháněním peněz pro zajištění důchodů, nebo funkčního zdravotnictví. Pro fungování těchto služeb občanům totiž bude stát potřebovat funkční hospodářství, dodal ministr.

Celkové náklady na připravení stavby by podle resortu mohly dosáhnout v období 2023 až 2033 hodnoty 2,8 bilionu korun. To znamená nutnost navýšit aktuální částku 150 miliard korun plynoucí do dopravní výstavby na 182 miliard korun každý rok.

Kromě klasického financování stát počítá s půjčkami od EIB, převodem peněz z emisních povolenek a zejména s mnohonásobně větším zapojením soukromého sektoru prostřednictvím takzvaných PPP projektů. Do roku 2050 bude stát na rozvoj dopravní infrastruktury potřebovat 5,1 bilionu korun.

Kromě dříve avizovaných staveb jako je úsek D35 mezi Mohelnicí a Opatovcem, nebo železničním úsekem Nemanice – Ševětín případně nového spojení mezi centrem Prahy a pražským letištěm by soukromníci mohli stavět například dokončení severní části pražského okruhu, dlouho chybějící středočeské úseky dálnice D3 nebo dvojici pilotních projektů na vysokorychlostních tratích mezi Prosenicemi a Ostravou Svinovem a na jižní Moravě z Modřic do Šakvic.

Zmiňované úseky vysokorychlostních tratí nejsou jediné, které by mělo být podle šéfa dopravního resortu reálné během následujících deseti let rozestavět. Úřad počítá samozřejmě s třetím pilotním projektem z Běchovic do Poříčan a postupně i s dalšími méně stavebně náročnými úseky rychlotrati na Brno.

„Věřím, že se podaří postoupit i ve spojení na sever po Roudnici nad Labem. Mimochodem minulý týden se jednalo o tom, jak se s touto tratí nejlépe protáhnout Ústeckým krajem a dospět do portálu Krušnohorského tunelu. V tuto chvíli není jasno, kudy trať povede od terminálu Roudnice. Tam si troufnu tvrdit, že tam výhled roku 2033 reálný není,“ dodal Kupka.