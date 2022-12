Simplea vychází svým klientům vstříc, poradci pomohou s komunikací

„Původně jsem si nechtěla pojištění sjednávat. Přestala jsem ale podnikat, a tak jsem si raději pojistila pracovní neschopnost,“ vysvětluje Pavla. Při zařizování smlouvy nahlásila své dosavadní zdravotní problémy. Bohužel si při vyplňování dotazníku nevzpomněla na všechno. „Nenapadlo mě zmínit něco, s čím jsem nebyla u lékaře řadu let,“ naráží na problémy se zažívacím traktem, které ji trápily v roce 2016.

Jenže zdravotní potíže se jí rok po uzavření pojistky vrátily a Pavla se začala znovu léčit. „Skončila jsem v nemocnici a potom odešla na pracovní neschopenku. Doma jsem byla tři čtvrtě roku,“ popisuje žena z Brněnska.

Co slíbí, to dodrží

Když pojišťovna Simplea odhalila ve smlouvě chybějící záznam, projevila vůči své klientce nezvyklou vstřícnost. Dokument upravila, Pavle udělila výjimku a plnění pracovní neschopnosti jí v plné výši vyplatila.

„Myslím si, že by to žádná jiná pojišťovna neudělala. Dříve jsem byla pojištěná jinde a přístup se velmi lišil. Když jsem se například odvolala vůči vyplacení pojistky, které nesouhlasilo, zrušili mi celou smlouvu,“ sdílí Pavla, která aktuálně pracuje jako provozní restaurace nedaleko Brna. „Dnes mám radost, že jsem se svěřila do péče Simpley. Co při uzavření smlouvy slíbí, to skutečně dodrží,“ pochvaluje si klientka.

Pojištění je podle jejího poradce Davida Komendy základním pilířem spolupráce, která v těžkých životních situacích může klientovi zachránit krk. „Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že Simplea klienty neodmítá. Myslím si, že jiná pojišťovna se stoprocentním plněním chlubit nemůže,“ uvádí Komenda s tím, že všem jeho dvaceti klientům Simplea vyplatila pojistnou sumu v plné výši. Ke krácení částky by podle něj mohlo dojít v případě, kdyby klient vědomě zamlčel svůj zdravotní stav při sepisování smlouvy.

Vše přehledně na jednom místě

Pavla ocenila právě práci Komendy, který jí pomohl s veškerou komunikací mezi pojišťovnou i ošetřujícími lékaři. „Měla jsem pak perfektní přehled o tom, jaké dokumenty mám doložit. Po dodání všech potřebných materiálů jsem měla peníze do dvou dnů na účtu,“ raduje se Pavla. Po ukončení pracovní neschopenky se rozhodla pro jednorázové vyplacení 105 tisíců korun.

Všechny potřebné dokumenty měla pohromadě a k dispozici na portálu Moje Simplea. „Sjednávání pojistné smlouvy se zakládá na důvěře, vše jednoduše a přehledně sepíšeme. V případě pojistné události pak klienti nahrají lékařské zprávy přímo do portálu,“ vyzdvihuje jednoduchost vyřizování poradce Komenda.

S velkou pravděpodobností nyní Pavlu čeká obdobné jednání znovu. „Problém se žaludkem, žáhou a celým zažíváním se mi po dokončení všech záležitostí v pojišťovně znovu opakoval, takže to budu se svým poradcem opět řešit,“ dodává Pavla s tím, že tentokrát nebude nutné do pojišťovací smlouvy nic doplňovat.