Pojištění pomohlo v době závažné nemoci. Hypotéku mohla splácet bez dalších půjček

„Lékaři mě poslali na druhou operaci, po té jsem čekala na výsledky dalšího testování,“ popisuje třicetiletá žena. Hned na jaře pak nastoupila na chemoterapii. Zákeřná nemoc ji tak na půl roku vyřadila z aktivního života.

Avšak i v době nemoci musela Magdalena splácet hypoteční úvěr, který si před dvěma roky sjednala na svůj byt. Od toho, aby si v náročném období půjčovala další peníze, jí pomohlo životní pojištění u pojišťovny Simplea. O jeho vyplacení zažádala až po třech měsících pracovní neschopnosti. „Mě v první moment nenapadlo, že bych měla dát v pojišťovně vědět, co se stalo. Původně jsem plánovala zůstat doma maximálně pár týdnů, takže jsem to vůbec neřešila,“ vzpomíná s tím, že pojišťovna kryje pracovní neschopnost delší než měsíc.

Podle slov její finanční poradkyně Zuzany Mlčákové bylo důležité, že mladá žena životní pojištění uzavřela: „Byla tak zabezpečena vůči výpadku svého příjmu. I když splácela hypotéku, díky pojištění si nemusela půjčovat další peníze. Pojistné plnění úvěrové splátky pokrylo,“ říká Mlčáková s tím, že bez pojištění často finanční starosti padají na rodinu či přátele nemocného.

Pojišťovna jednala velmi rychle

„Doktoři mi to dávkovali postupně, podle výsledků dalších testů. Myslela jsem si, že po druhé operaci už bude vše v pořádku. Měla jsem po ní zůstat doma dva měsíce,“ pamatuje si Magda. Situaci začala s pojišťovnou řešit v červenci. „Zálohové plnění z pojistky mi vyplatili nadvakrát. Poprvé hned poté, co jsem si zažádala, aby mi přiznali nárok. Dostala jsem vyplaceno za tři měsíce, co jsem byla doma,“ říká žena. Zbytek peněz dostala s potvrzením o ukončení pracovní neschopenky. „Pojišťovna tak věděla, dokdy jsem byla doma, a vyplatila mi zůstatek. Dohromady jsem dostala asi čtvrt milionu,“ vypočítává s tím, že 220 tisíc korun dostala z pojištění závažných onemocnění a 43 500 z pojištění zahrnující pracovní neschopnost.

Nádorů podle ředitele pojišťovny Simplea Martina Švece přibývá. „Dostupná data ukazují výrazný nárůst pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění. Nejde ani tak o to, že by lidé trpěli rakovinu ve vyšším počtu, spíše se významně zkvalitnily diagnostické nástroje, které jsou schopny odhalit tuto nemoc častěji, než tomu bylo dříve,“ vysvětluje Švec.

Zdravotní stav klientů podle něj silně ovlivnila pandemie koronaviru. „Český zdravotní systém dva roky fungoval ve zvláštním módu, kdy preventivní vyšetření byla často úplně odkládána. Teď se to všechno sice dohání, ale bude ještě dlouho trvat, než se v tomto směru vrátíme na předcovidovou úroveň,“ doplňuje.

Po ukončení léčby Magda dochází na pravidelné kontroly a po šesti měsících pracovní neschopenky se vrátila do práce. „Už normálně funguji. Návrat do práce byl v září trochu náročný, ale to je po delší době strávené doma normální,“ myslí si žena, která nastoupila k novému zaměstnavateli. Momentálně pracuje ve firmě zabývající se distribucí autodílů.

„S jednáním pojišťovny jsem byla moc spokojená. S ničím nebyl problém. Vždy mi dali dopředu vědět, jaké konkrétní dokumenty po mně chtějí,“ pochvaluje si Magdalena přístup pojišťovny Simplea. Především vyzdvihuje to, s jakou rychlostí bylo vždy vše vyřízeno.