Po operaci mu pomohlo nové životní pojištění. Vybavil z něj i byt

Když se loni na podzim pan Michal z Kolína jednoho rána probral s náhlými bolestmi za krkem, netušil, jak moc se mu v následujících týdnech a měsících změní život. V té době pracoval jako soustružník, doma měl rok a půl starého syna a s přítelkyní očekával narození dalšího potomka. Magnetická rezonance odhalila velký výhřez ploténky krční páteře. Rozhodnutí lékařů bylo jednoznačné – operace. „Byl to pro mě šok. Nikdy předtím jsem na žádné operaci nebyl a ani jsem neměl velké zdravotní problémy,“ říká třiatřicetiletý muž.

První týdny po zákroku nebyly jednoduché. „Měsíc jsem jenom ležel na zádech. Když jsem chtěl vstát, musel jsem rukou chytit vlasy a tahat hlavu nahoru. První tři čtyři měsíce byla bolest poměrně intenzivní. Teprve postupně se to začalo zlepšovat,“ vzpomíná. Následovaly rehabilitace a pobyt v lázních. V pracovní neschopnosti byl celkem sedm měsíců. Přestože má stále bolesti, dnes už se cítí mnohem lépe. „Při větší fyzické aktivitě, nebo když nesu tašky s nákupem, je to pořád znát a bolesti se ozývají,“ poznamenává.

Původní pojistka byla nevyhovující

K původní profesi se vrátit nemohl, od června Michal pracuje jako konzultant v oblasti telekomunikací. „Naštěstí to vyšlo rychle a mohl jsem se po ukončení nemocenské vrátit do pracovního procesu. Soustružničina mě bavila, věnoval jsem se jí celý život a nechtěl obor opustit. Ale nebyla jiná možnost, těžkou práci dál dělat nemůžu,“ vysvětluje. Podal si žádost o invalidní důchod, nedávno mu byla přiznána invalidita 1. stupně. Dodnes dochází na rehabilitace.

Michal může hovořit o velkém štěstí. Životní pojištění u pojišťovny Simplea, která je součástí společnosti Partners, si sjednal pouhé čtyři měsíce před nečekanou operací. Do té doby byl pojištěný u jiné společnosti. „Měl jsem nevyhovující pojistku a bylo velké štěstí, že jsem si novou sjednal včas. Můžu akorát spekulovat, jak by to vypadalo, kdybych zůstal u původní pojišťovny,“ naznačuje.

Když se loni na podzim pan Michal z Kolína jednoho rána probral s náhlými bolestmi za krkem, netušil, jak moc se mu v následujících týdnech a měsících změní život. V té době pracoval jako soustružník, doma měl rok a půl starého syna a s přítelkyní očekával narození dalšího potomka.

Pojistné plnění čerpal po celou dobu pracovní neschopnosti, po schválení invalidního důchodu navíc od pojišťovny Simplea dostal 1,7 milionu korun. Měsíčně za životní pojištění platil zhruba 1 400 korun. „Vždycky jsem měl strach, že mě invalidita potká. Když člověk pracuje v těžkém průmyslu, pojistku potřebuje. Kvůli sobě i rodině. Je lepší si zaplatit a mít jistotu, že když se něco stane, neskončíte o žebrácké holi,“ uvádí vyučený soustružník.

Nemuseli jsme se stresovat

Díky životnímu pojištění nemusel řešit existenční problémy a mohl se plně soustředit na rehabilitaci. „Chodila mi nemocenská, se kterou by se dalo přežít. S příspěvkem od pojišťovny jsme se nemuseli bát, že když nám třeba odejde nějaký spotřebič, tak se kvůli tomu budeme muset zadlužit. Dalo nám to jistotu a nemuseli jsme se stresovat. Hodně nám to pomohlo,“ vypráví.

Simplea pojišťovna Nevymlouváme se

Garantujeme plnění v 99 % případů

Nezdržujeme

Peníze vyplácíme do 2 dnů

Platíme víc

Za stejné peníze výrazně vyšší krytí

Od chvíle, kdy pojišťovně dodal všechny dokumenty, obdržel peníze v řádu dní. „Překvapilo mě, jak rychle Simplea reagovala. Poslal jsem dokumenty, dostal e-mail, že mám nárok na plnění v celé výši, a do týdne jsem měl peníze na účtu. Čekal jsem, že to bude trvat mnohem déle,“ přiznává Michal. Část peněz dal na zvelebení domácnosti, protože s partnerkou v té době očekával narození druhého syna. Díky pojistce si také mohl dovolit zaplatit osobního trenéra, který mu pomáhá s cvičením. „Peníze klientům posíláme do dvou dnů. Chápeme, že je důležité dostat je co nejdříve,“ vysvětluje přístup pojišťovny Martin Švec, generální ředitel Simplea.

Změna k lepšímu

Změnu pojistky mu doporučila finanční poradkyně Partners Veronika Coufalová. „Navrhli jsme pojištění, které bude pro klienta kvalitativně nejlepší. Podle původní pojistky by zranění páteře bylo ve výluce a klient by nedostal žádné plnění. Neměl kryté ani pojištění pracovní neschopnosti,“ vysvětluje Veronika Coufalová.

Se společností Partners začal Michal spolupracovat před 13 lety, kdy si založil penzijní pojištění. V současnosti s Partners řeší veškeré záležitosti týkající se financí. Dnes má u společnosti kromě životního pojištění sjednané povinné ručení, penzijní pojištění a také investiční produkty.