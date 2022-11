Po osudové nehodě pomohlo Jakubovi z dluhů životní pojištění

Namísto do práce tak Jakub po dlouhé hospitalizaci nastoupil do invalidního důchodu. Nelehkou situaci mu pomohlo překonat životní pojištění, které si sjednal u pojišťovny Simplea.

„Oslavovali jsme moji novou práci. Od rána jsem vařil venku jídlo v kotlíku a samozřejmě se popíjelo. Co vím, tak jsem si domů odvezl věci, které jsem měl na oslavě,“ vybavuje si Jakub. Samotný střet s autem si muž z Přerovska, který při nehodě upadl do bezvědomí, nepamatuje. Situaci mu popsali přátelé. „Z vyprávění jsem se dozvěděl, že jsem jel na kole zpátky a srazilo mě zezadu auto. Je možná dobře, že si to nepamatuji,“ říká a myslí si, že obdobnou situaci by nechtěl zažít nikdo.

Z pracovitého třicátníka invalidou

Náraz, při kterém cyklista rozbil čelní sklo a následně přes auto přelétl, mu způsobil vážná zranění. „Měl jsem tržnou ránu na hlavě s krvácením do mozku a polámal si kolem osmi žeber. Dále jsem měl naraženou ledvinu, poraněný žaludek a potrhanou bránici. Bylo toho dost,“ vzpomíná.

Dopravní incident převrátil život fyzicky zdatného muže naruby. Po roční pracovní neschopnosti mu byla uznána invalidita prvního stupně. „Dříve jsem pracoval u strojů, kde jsem zdvihal těžká břemena, to dnes není možné. Navíc jsem omezený na levou stranu těla. Současně jsem bez práce, ale stále hledám,“ popisuje Jakub s tím, že stále čeká na vypočítání výše invalidního důchodu.

Peníze do dvou dnů na účtě

Za rok na pracovní neschopence se Jakub zadlužil rodině a přátelům, kteří mu nabídli finanční pomoc. Hypoteční úvěr se mu podařilo nadále splácet díky sjednanému životnímu pojištění. Po podání žádosti o zálohové plnění z pojistky stačilo pojišťovně doložit lékařskou zprávu a do dvou dnů měl klient peníze na účtě.

„Jakub původně životní pojištění nechtěl. Když si sjednával hypoteční úvěr, vysvětlila jsem mu, že je dobré krýt ho pojistkou. Proč? Jednoduše řečeno proto, že když má člověk na sebe úvěr, měl by být krytý u pojišťovny na vážné věci, jako je smrt nebo invalidita a pracovní neschopenka, aby to právě neodnesli blízcí, rodina a přátelé. Protože když se pak stane něco vážného a člověk marodí půl roku, dostává se do finanční tísně a nemá na splátky úvěrů, a pojištění toto kryje. Nehoda se stala po třech měsících od začátku její platnosti,“ doplňuje příběh svého klienta finanční poradkyně Zuzana Mlčáková ze společnosti Partners.

Jakub byl pojištěný na úvěrový balíček ve výši hypotéky, tedy 2,2 milionu korun. „Když jsme posílali oznámení o přiznání invalidity, pojišťovna do dvou dnů na účet vyplatila 1,32 milionu korun. Vzhledem k přítomnosti alkoholu pojišťovna Simplea krátila plnění o 40 procent z možných padesáti,“ popisuje shovívavost pojišťovny Mlčáková. Pojištění se při takových situacích krátí, protože dotyčný pod vlivem alkoholu může ohrozit sebe nebo ostatní. Lidé by proto měli být opatrní na rizikové aktivity s alkoholem v krvi. Pokud by se totiž nehoda stala bez přítomnosti alkoholu v krvi, dostal by Jakub celé pojistné plnění.

Jakubův případ ještě není u konce. „S pojišťovnou budu dále řešit trvalé následky, které stále nejsou ustálené. I po roce pořád cítím ta žebra a chodím na další rehabilitace,“ líčí invalida. Zjistí, zda má nárok na mimořádnou splátku k hypotéce. Díky té by se úplně zbavil dluhů.