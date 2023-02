Singapur vábí bohaté Číňany. Láká je i na přívětivý daňový systém

„Singapur je skvělý. Jde o stabilní zemi nabízející spoustu investičních příležitostí,“ řekl agentuře Reuters student Zayn Čang, jehož zámožní rodiče se poohlížejí po vhodných příležitostech k rozšíření rodinného byznysu. Koncem loňského roku se právě v singapurském hotelu Shangri-La, konalo investiční fórum na téma investic a správy rodinného majetku, jehož se účastnily stovky zámožných Číňanů.

Singapur je pro bohaté cizince velmi oblíbenou destinací. Zájem o pobyt zde stoupl už v roce 2021, kdy se země stala jedním z prvních míst v Asii, kde se výrazné zmírňovala protipandemická opatření. Rozčarování z tvrdých dopadů covidu na kvalitu života přimělo k cestě do Singapuru právě i Čanga. „Prostě jsem časem ztratil trpělivost,“ řekl.

S Číňany do Singapuru přichází i nemalé finanční prostředky, o něž se mnozí z nich nechtějí příliš starat. Vyhledávají proto specializované firmy, které se správě jejich majetku budou věnovat. I proto stoupl počet takových podniků v Singapuru v roce 2021 ze 400 na 700 a údaje za loňský rok ukazují, že tento trend byl i v roce 2022 velmi podobný.

Třeba právník Čchun-Tching Fa pro agenturu Reuters uvedl, že koncem loňského roku měl každý týden alespoň jednu žádost o zajištění přesunu minimálně 20 milionů dolarů ze zahraničí. Proti roku 2021 byly loni podle něj takové žádosti až čtyřikrát častější. Kromě Číňanů se mu ale čím dál více ozývají také klienti z Japonska nebo Malajsie.

Singapurská vláda se bohaté cizince dlouhodobě snaží do země přilákat. Už před lety pro ně připravila speciální program, v jehož rámci zde mohou získat i trvalý pobyt. A to v případě, kdy by v Singapuru proinvestovali alespoň 2,5 milionu dolarů do místních podniků nebo investičních fondů.

Loni do země dorazilo skoro sto tisíc cizinců, kteří tam plánují pobývat dlouhodobě. Příliv nových obyvatel se však propsal i do skokového nárůstu nájemného, které meziročně zdražilo o 21 procent. Zvýšila se i cena singapurských nemovitostí, které jsou ze strany zahraničních kupců stále vyhledávanější investiční příležitostí.