Situace si žádá pevné nervy, říká šéf Škody Auto

Mladoboleslavská automobilka kvůli nedostatku čipů ruší některé směny. „Je to dosud nepoznaná situace, která si žádá pevné nervy a trpělivost, “ říká předseda představenstva Škody Auto Thomas Schäfer.

Lidovky.cz: Kvůli nedostatku čipů tento týden rušíte některé směny. Máte nějaký odhad, jak dlouho bude redukce výroby nutná?Nejde o úplné zastavení výroby, ale o její omezení v momentě, kdy pro určité modely nemáme dostatek komponentů, především polovodičových čipů – u jiných přitom běží výroba bez větších problémů. Momentálně to vypadá, že řada našich dodavatelů opět rozbíhá a navyšuje výrobu. Překlenout aktuální období nám vedle omezení výroby pomůže i dlouhodobě plánovaná hromadná dovolená v prvních dvou týdnech měsíce srpna. Pevně věřím, že během druhé poloviny roku se situace stabilizuje a vrátí do normálu.



Lidovky.cz: Podle vašeho i všeobecného očekávání měl být nedostatek čipů zažehnán obnovením poškozených kapacit výrobců čipů v létě. Co se stalo, že vám čipy nyní omezují výrobu?

Během první fáze pandemie koronaviru loni od února nastala na trhu panika. Automobilky najednou prudce snížily svou produkci, zavřely továrny a omezily objednávky čipů. K tomu se během lockdownu neuvěřitelně zvýšila poptávka výrobců zábavní elektroniky. S nadsázkou řečeno seděla spousta lidí doma, pořizovali si domácí počítače, ale i herní konzole pro děti. V ten moment tak výrobci čipů svoje zboží prodali právě výrobcům mobilních telefonů, televizorů a podobně. Výroba automobilek byla poměrně rychle obnovena, ale kapacity výrobců čipů už byly tu dobou alokovány jinde.

Do toho navíc zasáhla sněhová kalamita a masivní výpadek dodávek elektrického proudu v Texasu letos v únoru, který vyřadil z provozu továrny několika klíčových výrobců čipů. K tomu vyhořela obrovská továrna na čipy v Japonsku. Svůj díl sehrál i zablokovaný Suezský průplav a před několika dny byly uzavřeny továrny v Malajsii kvůli covidu...

Je to dosud nepoznaná situace, která si žádá pevné nervy a trpělivost. Celosvětový nedostatek se přitom týká jen určitých typů čipů – i proto jsme nebyli nuceni uzavřít výrobu, ale jen utlumit produkci modelů, u nichž jsou komponenty aktuálně nedostupné. Není možné vyrábět nekompletní vozy na sklad nekonečně dlouho.



Lidovky.cz: Proč vlastně výrobci čipů nezvýší objem své produkce?Výroba čipu trvá 26 týdnů. Většinu z té doby zaberou technologické procesy, během nichž se přetvářejí struktury křemíku na křemíkový ingot, z nějž se potom řežou ony malé destičky, základ čipu. Proces této přeměny nelze urychlit.

Lidovky.cz: A proč si automobilky – ať už samy, či v nějaké alianci – nevybudují vlastní závod na výrobu čipů?

Takhle jednoduše to bohužel nejde. Nejprve potřebujete čip vyvinout, pak jej musíte dát na testování, aby se ukázaly jeho parametry, protože ty hodně závisejí na vlastnostech toho křemíku. Testování trvá zpravidla rok. Teprve pak můžete rozjet výrobu. A následně je nutné další testování – jak funguje čip ve větším komponentu, jak v automobilu a tak dále. To vše je časově náročné, nemluvě o vysokých investicích.



Lidovky.cz: Co tedy bude dál?

Je zřejmé, že se nyní výroba čipů stává tématem, o němž je třeba do budoucna přemýšlet. Producenti už sice zase jedou, ale čipů je potřeba stále víc a více. Takže nás do budoucna čeká těžké rozhodnutí, co dál.

Lidovky.cz: A nemůžete nějakého výrobce čipů koupit?

My potřebujeme čipy do aut. Ty tvoří jen sedm či osm procent celkové poptávky, zbytek je spotřební elektronika. A z těch sedmi či osmi procent činí asi desetinu poptávka koncernu Volkswagen včetně automobilky Škoda. Investice kvůli tak malému podílu z celkového objemu by se automobilkám nevyplatila.

Lidovky.cz: Pomůže vám, že firma Bosch otevřela velkokapacitní továrnu na čipy v Drážďanech? Výroba pro auta má začít v září.

To nám samozřejmě pomůže, ale není to jediné řešení. Mnoho čipů a polovodičů nakupujeme od jiných výrobců. Já ale věřím, že ve druhé polovině roku bude lépe. I proto, že v Asii probíhají masivní investice do výroby čipů u řady dodavatelů.