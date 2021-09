Škoda Auto na týden zastaví výrobu ve všech třech svých závodech. Chybí jí čipy

Na pondělí 27. září měly odbory vyjednanou celozávodní dovolenou, na níž naváže v úterý 28. státní svátek.

„Zároveň na to navážeme zrušením směn až do konce týdne, a to včetně přesahu do sobotních směn 17 a 18směnného systému. Tím vyřadíme z provozu produkci po celý týden,“ uvedl v týdeníku Škodovácký odborář předseda škodováckých odborů Jaroslav Povšík.

Hlavním důvodem je podle něj nedostatek čipů, který trápí automobilky dlouhodobě.

„Týká se to většiny automobilek, stojí také továrna Toyota v Kolíně a v rámci koncernu Volkswagen jsou odstávky v podstatě všude po celém světě. Částečně jsou preferovány některé vysokomaržové společnosti jako Porsche a Audi,“ dodal Povšík.

Kolínská Toyota stojí kvůli nedostatku čipů od pondělí, obnovení se plánuje na 19. září. Výroba v Toyotě se neobnovila po celozávodní dovolené, která skončila 15. srpna. Poprvé se linky rozjely až na začátku minulého týdne, produkce ale byla jen několik set vozů, plná kapacita je přitom asi 1 000 vozů denně.

Problémy ve výrobě se přelévají i do prodloužených dodacích lhůt. Zákazníci tak na nový vůz čekají často i řadu měsíců. Kdo například dnes objedná novou octavii, dočká se jí příští rok v červnu.

Stále navíc není jasné, kdy by se výroba mohla začít vracet k normálu. „Situace se mírně zlepší díky tomu, že v Malajsii již nahodili výrobu čipů, ale bohužel to stále není na maximum. Projevuje se velké zpoždění dodávek, jednoduše dlouho trvá, než k nám čipy dotečou. Vypadá to, že nám situace do konce roku neumožní plnou výrobu,“ dodal Povšík.