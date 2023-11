Škoda uvádí poslední spalovací Superb pro Evropu, vyrobí ho na Slovensku

Světová premiéra nového Superbu proběhla na unikátním a neotřelém místě, v sportovní hale v Dolních Břežanech na okraji Prahy. Obec je dnes perlou moderní architektury. Mezi hosty premiéry byl mimo jiné český ministr dopravy Martin Kupka. Vedle nového superbu byl jednou z hvězd večera bývalý člen představenstva značky odpovědný za výrobu a logistiku Michael Oeljeklaus, který v den premiéry nové škodovky oslavil šedesáté narozeniny. Muž, který strávil v koncernu Volkswagen 36 let, z toho 13 let u mladoboleslavské značky, má podle zasvěcených obrovský podíl na dnešních úspěších Škody.

Čtvrtá novodobá generace Superbu se představuje měsíc po novém Kodiaqu. Oba modely jsou technicky spřízněné; třetím do party je pak Volkswagen Passat. Škoda vyvinula v Mladé Boleslavi passat se superbem najednou.Jsou si velmi blízké technicky a značky je budou vyrábět v továrně VW v Bratislavě, kam se model stěhuje z Kvasin. Začátek sériové výroby je naplánován na konec letošního roku.

Do nového výrobního programu kocncern VW investuje přes 400 milionů eur (9,5 miliardy korun). Při přípravě na výroby podnik v montážní hale instaloval novou techniku, postavil také novou karosárnu. Výroba passatů a superbů poběží na lince, ze které už nyní sjíždí Škoda Karoq. Slovenská továrna Volkswagenu montuje také Volkswagen Touareg, Audi Q7 a Q8 a Porsche Cayenne.

Design nového superbu je trochu víc „generický“ – teoreticky by mohl dostat emblém jakékoliv ze značek koncernu Volkswagen a vždycky by to šlo smysluplně odůvodnit. S passatem, který se představil o několik týdnů dříve, bude mít superb stejné, kromě techniky, také některé části karoserie: podle neoficiálních informací jde o boky a střechu. Stejné budou i některé prvky v interiéru. Zatímco model Volkswagenu bude dostupný pouze ve variantě kombi, Škoda si vybojovala, že Superb nabídne jako kombík i liftback.

Škoda Superb čtvrté generace

„Tím, že čtvrtou generaci modelu Superb nabízíme jako liftback a kombi, máme jistotu, že uspokojíme individuální potřeby všech našich zákazníků,“ dodává Martin Jahn, člen představenstva mladoboleslavské automobilky odpovědný za oblast prodeje a marketingu. Kombíky se začnou objednávat ještě letos, liftbacky po Novém roce. Koncem příštího roku pak dorazí verze Sportline, spekuluje se také o provedení RS.

Superb s Passatem patří k nejdůležitějším modelům ve své kategorii, objemy prodejů ovšem klesají, zájem zákazníků se obrací k vozům typu SUV. Třídu tedy opouští stále více konkurentů: kromě Fordu Mondeo třeba také Opel Insignia nebo Renault Talisman. Zbývá Mazda 6, Peugeot 508 a s dávkou fantazie Toyota Camry nebo Citroën C5X.

Superb s Passatem jsou jednoznačně firemní auta, jako soukromé pořizuje Superba na největších evropských trzích jen jedenáct procent zákazníků.

„Již více než 20 let je Superb vlajkovou lodí portfolia vozů Škoda se spalovacími motory. Ve své čtvrté generaci jím bude i nadále a nabídne ještě sofistikovanější skulpturální design, mimořádnou prostornost i nejmodernější technologie. Další optimalizace pohonného ústrojí a vylepšená aerodynamika přispívají k ještě vyšší účinnosti. Plug-in hybridní pohonný systém jsme od základu přepracovali, takže nyní nabízí čistě elektrický dojezd více než 100 kilometrů. Zcela nový interiér je velice ergonomický a obsahuje vysoké množství udržitelných materiálů,“ vypočítává Klaus Zellmer, předseda představenstva společnosti Škoda Auto.

Čtvrtá generace

První novodobý Superb uvedla Škoda na trh v roce 2001 a od té doby ho z výrobních linek sjelo více než 1,6 milionu. Název „Superb“ se používal již ve 30. letech 20. století pro vrcholnou řadu luxusních vozů Škoda. V letech 2001 až 2008 Škoda Auto dodala zákazníkům celkem 137 000 vozů první generace modelu. Druhé generace se mezi lety 2008 až 2015 prodalo celkem 618 000 kusů. V roce 2009 se druhá generace modelu začala poprvé nabízet i jako kombi. Třetí generace byla představena v roce 2015 a dosud bylo vyrobeno 845 000 vozů. Největšími evropskými trhy třetí generace jsou Německo se 153 222 vozy (do září 2023 včetně), Česká republika s 61 479 vozy a Velká Británie s 57 054 vozy.

Novou generaci Passatu se Superbem postavili Škodováci na architektuře MQB evo, což je nový evoluční stupeň modulární platformy pro modely se spalovacími motory vpředu napříč a pohonem primárně předních kol.

Železo je stejné jako dosud – plech podlahy je víceméně převzatý, nový je ale „klobouk“, jak říkají konstruktéři vršku karoserie. Úplně nová je ovšem elektrická architektura, aby superb mohl dostat nové funkce, prvky autonomního řízení a poradil si s novými eurozákonnými požadavky na kybernetickou bezpečnost.

V nabídce jsou tři benzinové motory s výkony od 110 kW (150 k) do 195 kW (265 k) a dva naftové motory s výkony 110 kW (150 k) a 142 kW (193 k). Portfolio doplňuje nový plug-in hybridní pohon se slibovaným elektrickým dojezdem přes 100 km, nabízený výhradně pro kombi, a také zcela nová mild-hybridní verze pro základní provedení modelu.

Nová designová a aerodynamická opatření snížila spotřebu paliva.

Vrcholný benzinový i naftový motor se pojí výhradně s pohonem všech kol. Pohonné jednotky jsou vždy spojeny s automatickou převodovkou DSG.

Nová generace Matrix-LED předních světlometů s vyšší svítivostí a nový sofistikovanější adaptivní podvozek DCC Plus mají v modelu Superb svou premiéru.

Škoda Superb čtvrté generace

Designové vychytávky

„Chtěli jsme zdůrazněný sportovnější charakter liftbacku. Dosáhli jsme toho tím, že jsme co nejvíc posunuli kořen c-sloupku dozadu, abychom dosáhli co největšího sklonu zadního okna. Dostali jsme se až na limit, co vůbec to okno dovolí, aby se z něj už nestala čočka. Tloušťka okna totiž dává limit sklonu, aby byl z auta dobrý výhled,“ popsal pro iDNES.cz designér exteriéru Jiří Hadaščok, který také upozorňuje na zadní světlomety, které jsou stejné pro liftback i kombík. „Byla to vlastně taková základní myšlenka. Pokusili jsme se o to a povedlo se nám to. Jednak je to jednodušší pro konstrukci auta. Ale bylo tak povedené, že se nám líbilo, abychom ho dali i do liftbacku.“

Designér Jiří Hadaščok se Škodou Superb čtvrté generace

Hadaščok vysvětluje, že chtěli designem zdůraznit šířku vozu, hlavně na přídi. „U nižších aut se snažíme o co největší optickou šířku těch vozů. Jedním ze způsobů, jak toho docílit, je rozšířit masku spolu se světlomety, které jsme se snažili dostat co nejvíce za do stran,“ popisuje designér a upozorňuje na masku chladiče, designéři jí často říkají „gril“. „Je to dominantní tvář. Je to něco, co autu dává vzlet, charakter a unikátnost. Za mě je to jeden z prvků, který dominuje i v navrhování. Bere se na něj největší zřetel,“ vysvětluje koordinátor exteriérového týmu Škoda Design.

Nový Superb se chlubí vynikající aerodynamikou. Hodnota součinitele odporu vzduchu (cx) verze liftback 0,23 je o 10 % nižší než u předchůdce. Verze kombi má hodnotu součinitele odporu vzduchu (cx) 0,25, což představuje snížení o 15 procent. Elektricky ovládaná aktivní žaluzie za přívodem vzduchu v předním nárazníku reguluje proudění podle potřeby chlazení motoru. Dalším aktivním, automaticky řízeným prvkem je systém chlazení předních brzd využívající proudění vzduchu zajišťované ventilátorem chladiče. Optimalizované deflektory před předními koly a modernizované kryty podvozku zlepšují proudění vzduchu pod vozem.

Obě karosářské verze jsou nyní delší (liftback 4912 mm, combi 4902 mm), rozvor náprav se nezměnil (2 841 mm).

Mírné zvětšení délky a výšky se pozitivně projevilo na prostornosti interiéru. Objem zavazadlového prostoru se u verze liftback zvětšil o 20 litrů na 645 litrů a u verze kombi o 30 litrů na 690 litrů.

Nový Superb bude na přání k dispozici s novým adaptivním podvozkem DCC Plus. Tato nová verze využívá dva nezávisle řízené ventily k oddělení odskokové a kompresní části odpružení. Dříve byly obě funkce řízeny jedním ventilem. Nová generace umožňuje rychlejší nastavení tlumení a širší rozsah tlumicích charakteristik. „Řidič i cestující si rozdílu všimnou v podobě rychlejších reakcí, lepší jízdní dynamiky a vyššího jízdního komfortu. Při vhodném nastavení DCC Plus zůstává karoserie vozu vyrovnanější a méně náchylná k vibracím a vertikálním pohybům, zejména při jízdě po špatném povrchu vozovky, dlažebních kostkách a dalších nerovnostech,“ popisuje mluvčí značky Vítězslav Kodym.

„Přístrojová deska je subtilní. Snažíme se, aby byla co nejširší, aby podtrhla prostornost vozu,“ popisuje vnitřek vozu designér Jan Dědek. „Zároveň se snažíme, aby byla co nejnižší a vlastně dynamičtější. Je to i komfortnější: sedíme níž, přes přístrojovou desku vidíme a není před námi hradba, jako je tomu u SUV.“

Kontroverzním prvkem, který bude hodně diskutovaný je klasická kaplička pod volantem, ve které ovšem nejsou tradiční „budíky“. Je do ní vetknutý displej, který ovšem svým rámečkem trochu „přečuhuje“. „Požadavek byl, abychom mohli mít v superbu head-up display, který má relativně hlubokou šachtu a u nízké přístrojové desky bychom koukali do toho otvoru. Proto jsme zachovali tradiční kapličku,“ vysvětluje Dědek a upozorňuje na další specifický prvek: na ozdobnou lištu s vertikálními lamelami, která se táhne přes celou šířku interiéru. „Cílem bylo schovat ofukovače. Docílili jsme toho protvarovaným žebrováním,“ popisuje pro iDNES.cz Jan Dědek.

Designér Jan Dědek se Škodou Superb čtvrté generace

Nový koncept interiéru zahrnuje také volně stojící obrazovku infotainmentu o úhlopříčce 10 nebo 13 palců. Velkou novinkou je volič převodovky přesunutý na sloupek řízení. Nový multifunkční panel s velkými otočnými ovladači umožňuje rychlé a intuitivní nastavení mnoha funkcí vozu a infotainmentu. Škoda tímto vrací částečně do hry klasické mechanické ovladače, které jsou lepší pro bezpečnost a rychlou obsluhu.