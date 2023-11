Podmínky státní podpory penzijního spoření se změní, schválili poslanci

V současnosti stát vyplácí podporu penzijního spoření při minimálním měsíčním vkladu 300 korun, v takovém případě je příspěvek 90 korun. Maximální výše 230 korun dosáhne státní příspěvek při vkladu 1000 korun měsíčně.

Návrh, který schválili poslanci, také u nových smluv prodlužuje minimální dobu spoření z pěti na deset let. Příspěvek by už neměli dostávat spořící důchodci.

Poslanec ANO Patrik Nacher to ve Sněmovně kritizoval s tím, že jde o nepřímou retroaktivitu.

Novou daňově zvýhodněnou formou bude dlouhodobý investiční produkt

Novou daňově zvýhodněnou formou spoření na stáří bude dlouhodobý investiční produkt. V rámci tohoto produktu bude možné evidovat například akcie, dluhopisy, podíly v investičním fondu nebo zajišťovací deriváty, sloužící ke krytí úrokového nebo měnového rizika.

Podmínkou pro zvýhodnění bude, že peníze bude možné čerpat nejdříve po deseti letech a klientovi bude nejméně 60 let.

Prošel návrh, který zužuje možnost investovat v rámci tohoto produktu do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu pouze na takové, které jsou obchodovány na burzách. Investice budou možné i do státních dluhopisů vydávaných státy EU.

Do zákona se nově dostane také pojištění dlouhodobé péče. Klient by si platil takové pojištění třeba od padesáti let, aby mu pojišťovna vyplácela danou měsíční náhradu v případě, že nebude schopen se sám o sebe postarat a bude potřebovat sociální službu nebo pomoc příbuzných.

Při předčasném splacení hypotéky poplatek do jednoho procenta nesplacené jistiny

Součástí novely je i to, že banky budou moci při předčasném splacení hypotéky žádat poplatek do jednoho procenta nesplacené jistiny.

Nové pravidlo pro stanovení poplatku při předčasném splacení hypotéky se bude vztahovat pouze na nové hypoteční úvěry a nové fixace.

Poslanec Nacher neprosadil, aby byla ze zákona úplně vypuštěny pasáže o hypotékách a o dlouhodobém investičním produktu. Chtěli to pouze poslanci ANO a SPD.