Za solární boom si připlatíme. Více elektřiny může destabilizovat sítě, jak to řeší distributoři?

V Česku rekordně přibývá fotovoltaických elektráren, nejvíce těch na střechách rodinných domů. Letos už jich přibylo dvakrát víc než za celý loňský rok. Tento podzim je ale pro energetiky první zkouškou po náběhu desítek tisíc fotovoltaik připojených během stavební sezony. „Výroba byla dokonce i blízko svých teoretických maxim. Vliv na to mají i chladnější noci, které oproti létu ochladí panely více,“ řekl serveru Lidovky.cz analytik Kamil Rajdl ze společnosti Amper Meteo.

Distribuční firmy dodávají, že ještě vyšší výroba může být na jaře. Do té doby přibudou další desítky tisíc elektráren. „Kvůli skokovému nárůstu připojených fotovoltaik k distribuční soustavě dochází k navyšování přetoku elektrické energie do distribuční sítě. V meziročním srovnání je to více než dvojnásobek,“ potvrzuje mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Elektřina v protisměru...

Pro distribuční síť takový slunečný den znamená, že do ní rázem proudí více elektřiny, a to jak z velkých fotovoltaik, tak z těch střešních, protože lidé nedokážou svou výrobu využít.