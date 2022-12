Fotovoltaické elektrárny na střechách rodinných domů v Česku jsou čím dál výkonnější. Majitelé, hnáni touhou co nejvíce snížit odběr z elektrické sítě, čím dál častěji plní střechu panely téměř do posledního centimetru. Mohou se tak dostat až na maximální výkon, který jim umožní obsloužit velkou část provozu v domě. To znamená svícení, pračku, ledničku, myčku a další důležité spotřebiče.

Nebude však stačit na topení elektřinou – to bude zejména v zimě vyžadovat pomoc energie ze sítě.