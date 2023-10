Kde se bude vašim úsporám dařit? Ulovte si ten nejlepší spořicí účet, než začnou úroky klesat

Inflaci, která se v posledních dvou letech utrhla ze řetězu, se ČNB snažila krotit zvyšováním základní úrokové sazby. Poslední rok se držela na sedmi procentech. Banky na to reagovaly a zvýšily sazby na spořicích účtech a termínovaných vkladech.

Prvenství drží Max banka, která nabízí spořicí účet se sazbou 6,01 procenta ročně, a to bez omezení výše zůstatku. Zajímavý je rovněž běžný účet se spořením od UniCredit Bank, na něm lze získat šest procent, a to pro vklady až do dvou milionů korun. Stačí si otevřít účet Start, Open nebo Top, k němuž dostanete spořicí účet.

„Sazba se skládá ze dvou částí – tří procent základní a tří procent bonusové sazby, přičemž k získání té bonusové stačí provést měsíčně tři platby debetní kartou,“ popisuje Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank.

Podobnou cestou jde také Komerční banka (KB).