Spořitelny mohou pomáhat státu i občanům. Třeba s dotacemi, míní šéf Modré pyramidy

Mimořádné výdaje, které neustále narůstají, nutí vládu hledat úspory. Na ráně je tak i zrušení státní podpory stavebnímu spoření. Hlavním argumentem je, že se už mnoho let míjí se svým účelem, protože jej lidé spíše využívají jako formu spoření než cestu k úvěru na pořízení či vylepšení bydlení. K tomu se má za to, že klienty stavebních spořitelen jsou většinou lidé s vyššími příjmy, kteří příspěvek od státu nepotřebují.

„Jsme připraveni náš systém rozvíjet, v tom vidím obrovský potenciál,“ říká na to Michael Pupala, šéf Modré pyramidy Komerční banky. „Stavební spořitelny spravují systém úvěrů, které mohou být propojeny s cílenou distribucí státních podpor,“ navrhuje.

Lidovky.cz: O zrušení státního příspěvku stavební spoření v posledních řekněme dvou dekádách uvažovala každá vláda. V současné situaci ten záměr vypadá dost pochopitelně…

To je evergreen, který se neustále vrací. Argumenty, které zaznívají ve veřejném prostoru, nás velmi mrzí. Protože pracují s mediální zkratkou, že stavební spořitelny vlastně nefungují, že je to přežitý systém a že by se měly zrušit, protože je to zbytečný výdaj státního rozpočtu. Nebo že naše úvěry jsou dražší než hypotéka, což neodpovídá skutečnosti. Vůbec se nediskutuje o tom, jak náš systém rozvinout.