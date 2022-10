Nová povinnost: benzinky musí vyvěšovat tabulku, která je úplně k ničemu

Srovnání nákladů na ujetí 100 km aktuálně zahrnuje pohon na benzin, naftu, CNG, LPG i elektřinu. Povinnost se ovšem týká jen stanic s prodejem benzinu, nafty a současně některého alternativního paliva. Ukládá to zákon o pohonných hmotách.

„Frekvence zveřejnění je dvakrát ročně, a to do 15. dubna běžného kalendářního roku. Pokud se jedná o porovnání cen pohonných hmot zveřejněné ministerstvem nejpozději k 31. březnu běžného kalendářního roku, a do 15. října běžného kalendářního roku. Pokud se jedná o porovnání cen pohonných hmot zveřejněné ministerstvem nejpozději k 30. září běžného kalendářního roku,“ vysvětluje Václav Loula, tiskový mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

Podle předsedy představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka se opatření nakonec dotkne menšiny čerpacích stanic. Nová povinnost totiž vzniká jen těm provozovatelům veřejných čerpacích stanic, kteří prodávají obě základní paliva. Tedy naftu a benzin a k tomu alespoň jedno alternativní palivo. „Úplně prvotní záměr Evropské komise byl, že na totemu čerpací stanice se bude u benzinu a CNG uvádět ještě cena za jednotku energie v megajoulech,“ říká Ivan Indráček. Podle nej ale z pohledu běžného spotřebitele neměla myšlenka uvádět srovnávací cenu za jednotku energie – byť je z fyzikálního hlediska naprosto přesná – praktický přínos a nemá jej ani aktuální opatření.

Novinka, která má motoristům umožnit přehlednější srovnání cen různých paliv, má podobu tabulky. Obsahuje náklady na ujetí 100 km srovnatelnými vozy za použití různých druhů paliva. Do porovnání je zatím zařazena nafta, benzin, LPG, CNG a elektřina. Spotřeba pohonných hmot se podle ministerstva průmyslu a obchodu stanovuje podle nejprodávanějšího vozidla v dané kategorii za uplynulý půlrok. Cena paliva vychází z celorepublikového průměru za stejné období.

Tabulka je veřejně k dispozici na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu. Z aktuální verze vyplývá, že v kategorii vozidel střední třídy, jejíž typickým představitelem je Škoda Octavia, činily náklady na ujetí 100 km v letošním prvním pololetí od 215 korun u benzinu, minimálně 176 korun u nafty a u CNG nejméně 250 korun.

Je otázka, nakolik budou takto uváděné ceny v tomto mimořádně turbulentním období relevantní. „Začátkem roku se průměrná cena kilogramu CNG blížila ke 40 korunám, aktuálně činí asi 62 korun. Na některých plničkách ovšem stojí CNG dokonce 139,90 Kč/kg. Což je totéž, jako by stál litr benzínu 100 korun,“ upozorňuje Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která poskytuje karty pro odběr benzinu, nafty a CNG i pro dobíjení elektromobilů.

„Praktičtější se zdá klasický přepočet ceny CNG z kilogramu na metr krychlový. Což je z hlediska obsahu energie ekvivalent jednoho litru benzinu. Průměrná cena 62 Kč/kg odpovídá asi 44 Kč/m3 CNG, které tak nyní vychází v průměru asi o 2 koruny dráž než litr benzinu,“ dodává Damir Duraković. Podle něj lze nyní s CNG kartou od Axigonu odebírat plyn téměř u poloviny českých plniček i za 57,90 Kč/kg, resp. asi 41,40 Kč/m3, tedy za nižší cenu, než je průměrná cena benzinu.