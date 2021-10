Stačí i vymalovat, nový koberec a lepší světlo. Kanceláře prokouknou i za málo peněz, říká ředitelka firmy Tétris

Lidovky.cz: Změnily se kanceláře během pandemie?

Firmy jsou rozhodně vstřícnější k home office. Zjistily, že jim to funguje. Podle průzkumů společnosti JLL nejčastěji zmiňují, že počítají s modelem tři dny práce v kanceláři a dva dny z domova.

Lidovky.cz: Vaše práce je připravit kanceláře, aby jim to fungovalo?

Víceméně ano. Aby měly více zón pro spolupráci, více míst na soustředění. Více míst, kde se lze přes videohovor spojit s těmi, kdo v kanceláři nejsou. Firmy se ale také snaží lepším prostředím nalákat lidi zpět do kanceláří.

Lidovky.cz: Funguje jim to?

To je zatím těžké říci, jsou to tak čtyři měsíce, co se dostavěly první kanceláře, které reflektovaly pandemii. Je brzy na hodnocení. Navíc ještě nic nekončí.

Lidovky.cz: Když část lidí zůstává doma, sníží se počet pracovních stolů?

Určitě. Pracovní místa jsou nově sdílená. Lidé si je musí rezervovat. Ušetřené místo pak mohou věnovat prostoru na spolupráci, na soustředění nebo větší kuchyňce.

Lidovky.cz: Jsou i firmy, které toho chtějí využít ke zmenšení prostorů?

To je individuální. Někteří říkají, že teď dají 40 procent stolů pryč a my s tím novým prostorem máme něco udělat. Jindy zkoušejí vyjednávat nové nájemné. To ale kvůli dlouhodobým smlouvám není snadné.

Lidovky.cz: Dá se říci, že ty firmy, které nezmenšují, jsou ty, jež víc řeší hledání správných pracovníků?

Ano, to je jeden aspekt. Druhý je, že vědí, že se do budoucna chtějí rozrůstat. Chtějí zatraktivnit prostředí, aby se jim lidé vraceli do kanceláří a také aby dokázaly nalákat novou generaci, která už moderní kanceláře vyžaduje.

Lidovky.cz: Jaký je poměr firem, které chtějí ušetřený prostor vrátit zaměstnancům, a těch, které zvažují zmenšení?

Před dvěma měsíci bych řekla, že více firem tlačí na zmenšení nebo hledají cestu, jak uvolněné prostory pronajmout dál. Dnes je to zase jinak. Myslím, že 70 procent firem uvažuje o lepším využití prostoru, 30 procent o případném zmenšení.

Lidovky.cz: Co ke zlepšení kanceláří pomůže nejvíce?

Stačí málo. Vyměnit koberce, vymalovat, jinak rozestavět nábytek, změnit osvětlení. Jen to už promění prostředí a může to vypadat víc inspirativně. Vůbec to nemusí být za velké náklady, jde o chytrý návrh. Když je architekt dobrý, může být hodně za málo. Důležité je i know-how. Jsme v 18 zemích a máme 200 architektů a desítky designérů a zkušenosti sdílíme, vidíme, co se nabízí klientům v jednotlivých zemích.

Lidovky.cz: Co vzkážete firmám, které své kanceláře zanedbávají?

Stačí pár drobností a mohou mít mnohem lepší. Dnes ale myslím, že neexistuje firma, která by se nezabývala tím, jak tvořit krásné, inspirativní a příjemné prostředí. Jsme v období, kdy máme totální nedostatek lidí, tak se firmy snaží.

Lidovky.cz: Nemůže být problém v tom, že nevědí, jak dnes vypadají moderní kanceláře?

Proto jim ukazujeme, co jsme dělali jinde, jak to může vypadat. Ukazujeme jim, proč to mají dělat. Máme jednoho takového klienta. Je to výrobní firma, kancelářím se tolik nevěnovali. Chtělo to hodně přesvědčování. Majitel se divil, proč by to měli dělat, pak uznal, že to zaměstnanci asi chtějí. Nakonec nám poděkoval a říkal, že si myslel, že to bude drahé a že jim navrhneme nějaké šílenosti, že na to nebudou mít a nebude to fungovat. Pokud vím, tak se jim nyní lépe nabírají noví lidé a zůstávají jim.

Lidovky.cz: Chápu, že když dnes absolvent přijde do prostředí, kde se to dekády nezměnilo, tak tam nebude chtít pracovat.

A to se dnes u náboru lidé ptají i na trvalou udržitelnost. Ptají se na materiály, které používáme v interiéru, jakou máme budovu. Jestli je tu nabíjecí stanice na elektromobily, jestli máme kolárnu, jestli máme sprchu. Je to u specifických oborů, není to všude, ale mladá generace tohle řeší. Ptají se, jak se chováme vůči životnímu prostředí. Nechtějí vyhazovat věci do netříděného odpadu. Berou to jako samozřejmost.

Lidovky.cz: Vy jako firma tyhle věci také řešíte?

Vyhodnocujeme si své dopady na životní prostředí. Třeba u toho, jaké používáme materiály. I v rámci skupiny víme, jak udržitelný je který design nebo projekt. I každý zaměstnanec se může zavázat ke svým vlastním cílům. Všechno začíná od jedince. Chceme, aby to každý vnímal sám za sebe. Když to vezme za vlastní, nebude navrhovat něco, co není udržitelné. Větší klienti, nadnárodní korporace, samozřejmě chtějí mít zelené kanceláře. Mají to jako cíl, věnují se tomu. Ale my jsme ti, kdo jim navrhuje možná řešení. Říkáme jim, jak na to a co mají chtít.

Lidovky.cz: Co je hlavní změna, která zvyšuje udržitelnost kanceláře?

Například znovuvyužití stávajícího vybavení, ale samozřejmě jen v určité míře.

Lidovky.cz: Takže nepřistavit kontejner a všechen nábytek vyházet a navozit nový?

Ano. Pak je to využívání ekologických materiálů s potřebnou certifikací, ideálně lokální výroby. A samozřejmě také nadčasový návrh designu. Jde nám o to, aby to bylo změnitelné bez velké investice.