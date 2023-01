Rozpočet skončil schodkem 360,4 miliardy. Prohloubila ho energetická pomoc

„Výsledný schodek rozpočtu lze hodnotit různou optikou. Vláda letos poslala lidem a firmám na přímou pomoc s cenami energií a inflací zhruba 71 miliard korun. Dalších přibližně 20 miliard jsme vyčlenili na zvládnutí uprchlické krize z Ukrajiny. O bezmála 45 miliard pak schodek zkreslují chybějící příjmy z Evropské unie, které naopak vylepší rozpočet v letech následujících,“ řekl v úterý ministr financí Zbyněk Stanjura.

Na výdajové stránce rozpočet dodatečně zatížily především výdaje na mimořádné valorizace důchodů (+27 miliard), úsporný tarif na elektřinu a plyn pro domácnosti (+17,4 miliardy), doplatek příspěvku za obnovitelné zdroje energie za domácnosti a firmy (+4,7 miliardy), navýšené dávky na bydlení a hmotné nouze (+10,9 miliardy), nebo jednorázový příspěvek na dítě (+6,7 miliardy) či humanitární pomoc (+8 miliard korun).

Příjmy státního rozpočtu v roce 2022 vzrostly o 9,2 procenta, tedy o 137,2 miliardy korun. K tomu nejvíce přispěly výnosy pojistného a daňových příjmů, konkrétně hlavně daně z přidané hodnoty a daní z příjmů právnických osob. O čtrnáct miliard stouply také výnosy z dividend.

„První rok naší vlády byl extrémně náročný, nicméně válka ani energetická krize nesmí být nadále překážkou pro plnění našeho závazku snižovat schodky státního rozpočtu. Musíme ozdravit veřejné finance, jakkoliv to nebude populární a navzdory přetrvávajícím rizikům spojeným s vývojem ekonomiky a inflace. Naší nejmenší ambicí pro příští rok musí být snížení strukturálního deficitu zhruba o třetinu, tedy nejméně o 70 miliard,“ doplnil Stanjura.

Ministr také potvrdil, že ve vládní koalici přetrvává plán nezvyšovat celkovou daňovou zátěž. „Tím, že jsme udělali opatření, jimiž jsme tuto zátěž snížili, je prostor pro to, že se některé sazby daní nepřímých nebo spotřebních zvýší,“ řekl Stanjura.

Základ však vidí v úsporách, digitalizaci a s ní spojeném rušení některých agend. „Chtěl bych mít návrh do konce května nejpozději června schválený ve vládě a poslaný do Poslanecké sněmovny. Když to bude dříve, budu jen rád, projednávání bude asi náročné,“ uvedl ministr.

Státní dluh ke konci roku 2022 vzrostl na 2,895 bilionu korun, na každého Čecha tak teoreticky připadá asi 275 033 korun. „V poměru k HDP je to 43,4 procenta na konci roku,“ doplnil Stanjura. Na financování státního dluhu bude ministerstvo financí potřebovat 649 miliard korun. Loni plánovalo vydat 552,1 miliardy.

Pro tento rok koaliční poslanci odsouhlasili návrh, který počítá s deficitem 295 miliard korun.