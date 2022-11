Zemanovo veto k rozpočtu přehlasujeme v úterý, řekl Stanjura

„Veto mi přišlo zvláštní,“ řekl ministr Stanjura v pořadu ČT Otázky Václava Moravce.

„Nevidím v tom ale problém, v úterý ho přehlasujeme, máme ve Sněmovně pevnou většinu,“ dodal ministr. Novelizace rozpočtu tak nabere zpoždění necelé dva týdny, což podle ministra není problém.

Veto novely rozpočtu prezident Miloš Zeman zdůvodnil tím, že nepočítá na příjmové stránce s návratem zdanění tzv. superhrubé mzdy, které mělo podle prezidenta platit jen dva roky.

To však vláda odmítá s tím, že i v takovém případě by se snížení daní týkalo let 2021 a 2022. Podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové je za vetem prezidentova nespokojenost se škrty v rozpočtu Lesní správy Lány.

Zbyněk Stanjura @Zbynek_Stanjura A.Babiš slíbil M.Zemanovi, že zrušení superhrubé mzdy bude platit 2 roky. Svůj slib nedodržel. Na Hradě by se měli naučit počítat roky, v každém případě by snížení daní platilo v roce 2021 a 2022. Můžeme jen spekulovat, jaké jsou skutečné důvody veta novely rozpočtu 2022. oblíbit odpovědět

Pro další rozpočty by vláda chtěla dosáhnout úspor ve výši zhruba sedmdesáti miliard korun, tedy zhruba jednoho procenta HDP. Podle Stanjury by jasno o dosažení této úspory mělo být jasno příští rok na jaře a v ideálním případě by se této částky mělo dosáhnout kombinací úspor na výdajové stránce a zvýšením příjmů.

„Bude to složité, ale udělat to musíme. Vládě to popularitu nepřinese,“ uvedl Stanjura. Na přetřes přijde například podrobná revize toho, jaké položky jsou v jaké sazbě DPH, případně rušení některých daňových výjimek.

„Nechci říkat, kdo bude pro nebo proti. Bude to složité vyjednávání,“ předpovídá ministr financí. „U mnoha výjimek jsem připraven navrhovat zrušení, ale pokud bude schválená třeba parametrická změna, je to taky dobrý výsledek, i když nakonec neušetřím třeba sto procent současných výdajů, ale jen padesát,“ dodal.