Stát by domy pro seniory neměl stavět vůbec. Projekty má špatně navržené, říká šéf investičního fondu

Lidovky.cz: Tvrdíte, že dokážete budovat domy pro seniory za poloviční i třetinové náklady. Jak to?

Stát nemá motivaci stavět ekonomicky, projekty mají od začátku špatně navržené. My neděláme zbytečné metry čtvereční. Máme na lůžko 35 metrů, stát udělá klidně 70.

Lidovky.cz Není ale s tím větším prostorem spojený i vyšší komfort?

U dobře navržené funkční budovy nemusíte mít nekonečné chodby a chodit dlouhé trasy zbytečným prostorem. Musíme myslet i na následné náklady na provoz, na spotřebu energií, na údržbu. To všechno je znát. I třeba drahé dveře všechno zbytečně zdražují, a přitom nejsou zapotřebí. Žádnou přidanou hodnotu pro funkčnost to nemá. Do výběrových řízení státu se mohou přihlásit kanceláře, které nemají zkušenosti, a tak radši projektují víc. Kdybychom to dělali my, vůbec by nám to nevycházelo a zbankrotovali bychom.