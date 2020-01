Informační systém ministerstva práce bude o miliardu dražší. Bude stát 2,5 miliardy korun

Praha Nový jednotný informační systém resortu práce a sociálních věcí, který se má spustit příští rok a původně měl fungovat od roku 2017, bude proti plánům o miliardu dražší. Místo 1,5 miliardy korun by měl stát bezmála 2,5 miliardy. Vyplývá to z materiálů ministerstva práce.Podle resortu by se investice do nových systémů měla díky úsporám za provoz vrátit asi za osm let.

Podle podkladů ministerstva za částí navýšených nákladů jsou „rozvojové požadavky“, které se nedaly v době zadání zakázek očekávat.

Resort práce za stav svých systémů a závislost na jediném dodavateli sklízí dlouhodobě kritiku. Od roku 1993 mu systémy zajišťuje společnost OKSystem. O výměnu se začali snažit už minulí ministři.