Ministerstvo financí chce půlroční plošný odklad splácení hypoték i dalších úvěrů

PRAHA Ministryně Alena Schillerová (za ANO) navrhne ve středu vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku. Uvedla to v neděli v pořadu Partie televize Prima. Zároveň by podle ní měl být po dobu přerušení splácení snížený i úrok u těchto úvěrů o „nějakou symbolickou výši“. Podle ministryně by to nemělo ohrozit banky ani nebankovní poskytovatele úvěrů. Ekonomické restrikce by měly trvat do konce 2. čtvrtletí.

Návrhy MF podle ministryně konzultuje s Českou národní bankou i bankami. „I ČNB se kloní k tomu aby to bylo kompletní, aby banky nemusely řešit analýzy rizik,“ uvedla Schillerová.

Budeme hradit skutečnou škodu, nikoliv ušlý zisk, vysvětluje Schillerová. Souhlasí i vnitro Schillerová také dále chystá novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla řešit i situaci po konci půlročního moratoria. V novele uvažuje o snížení pokut za případné nesplácení úvěrů. Tento týden vláda schválila jako jedno z dalších opatření na podporu podnikatelů vyplácení 15 000 korun měsíčně po dobu trvání opatření těm osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které jsou nařízeními vlády postižené. Stát také již odpustil drobným podnikatelům část sociálního pojištění, konkrétně jeho minimální zálohy za půl roku od března do srpna. MF počítá s restrikcemi v ekonomice do konce 2. čtvrtletí. Pokud by to trvalo déle, vyžádá si to další novelu rozpočtu, uvedla Schillerová. Schillerová chce zrušit daň z nabytí nemovitosti Schillerová zároveň navrhne vládě, aby byla zrušena čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti, kterou platí kupující. Podle ní je v současné době ideální příležitost tímto krokem rozhýbat realitní trh. Schillerová to řekla v dnešním pořadu Partie na TV Prima. Opozice to navrhuje již delší dobu. „Myslím, že je potřeba trochu pomoci lidem při pořizování bydlení. Ceny bytů by možná mohly trochu klesnout a trh by se mohl rozpohybovat. Vidíme, co se teď stalo v Praze. Byty na Airbnb jsou prázdné, pronájmy jsou nízké. Můžete namítnout, že je to na přechodnou dobu. Ale je otázka, jak dlouho budeme v izolaci stran hranic,“ uvedla Schillerová. Sazba daně z nabytí činí čtyři procenta a od roku 2016 ji platí kupující. Předtím ji hradil prodávající a kupující byl v pozici ručitele. Loni navrhoval zrušení daně Senát. Sněmovna však jeho návrh v září přehlasovala. „Daň z nabytí zcela zbytečně zvyšuje náklady na pořízení vlastního bydlení a tím znemožňuje některým lidem, aby si vlastní bydlení pořídili. Jde navíc o zdanění již jednou zdaněných peněz, uvedl tehdy zástupce senátorů Raduan Nwelati (ODS).