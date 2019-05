PRAHA Ministerstvo financí připravilo na příští rok rozpočet se schodkem 40 miliard korun. Výdaje by měly být 1,594 bilionu korun a příjmy 1,554 bilionu korun. Na pondělní tiskové konferenci o tom informoval premiér Andrej Babiš (ANO). Schodek 40 miliard korun je schválen i v letošním rozpočtu.

Rozpočet počítá s růstem investic na 135 miliard korun z letošních 122,3 miliardy korun. Rovněž by opět měly o 900 korun stoupnout důchody, uvedl Babiš. O růstu mezd bude ještě vláda jednat se sociálními partnery 27. května. První verzi rozpočtu bude podle premiéra schvalovat na mimořádné schůzi 31. května. Daňové příjmy včetně sociálního pojištění by měly podle ministerstva financí příští rok stoupnout na 1,389 bilionu korun z letos plánovaných 1,325 bilionu korun.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pondělí uvedla, že u úřadů trvá na desetiprocentní úspoře v provozních výdajích. Zároveň chce do budoucna v rozpočtových pravidlech upravit vázání peněz na neobsazená pracovní místa a zároveň motivovat úřady k úsporám například tak, že jim polovinu z úspor vrátí.

Již na konci dubna vláda schválila výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů na příští rok. Ty by měly být maximálně 1,598 bilionu korun.

Banky mají přispívat do rozvojového fondu

Do Národního rozvojového fondu, kam by měly podle Babišova návrhu přispívat banky, by příští rok při jeho vzniku mohly banky odvést asi šest miliard korun. Vznik fondu a případné příspěvky by nyní měla projednat pracovní skupina. Babiš uvedl, že na vzniku pracovní skupiny se v pondělí dohodl na setkání se zástupci bank.

„Založíme pracovní skupinu, kde by se řešily detaily, že kdyby byl založen, že by počáteční vklad byl kolem šesti miliard korun,“ uvedl v pondělí Babiš. Dodal, že by šlo o peníze, které by banky poskytly až po odvedení daně a plateb do Fondu pojištění vkladů a do Fondu pro řešení krizí.

Zakladateli fondu by měly být podle Babiše čtyři největší banky, tedy ČSOB, Komerční banka, Česká spořitelna a UniCredit Bank. „A my bychom následně se ten fond snažili propagovat a zvát další. A mohli bychom tím i řešit Národní investiční plán. Je to na počátku,“ uvedl Babiš.

Premiér v pondělí znovu odmítl návrh koaliční ČSSD na zavedení bankovní sektorové daně. Ta by podle něj v důsledku poškodila všechny občany, protože banky by náklady přenesly do ceny svých produktů. Jako příklad uvedl vývoj v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku. ČSSD již dříve naopak vznik fondu odmítla jako nesystémový návrh.