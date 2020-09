Na daních za loňský rok přinesla státu nejvíce Škoda Auto, dále Česká spořitelna a ČSOB

Na dani z příjmu právnických osob stát loni nejvíce získal opět od společnosti Škoda Auto Název společnosti Výše uhrazené daně (Kč) 1 ŠKODA AUTO a.s. 3 646, 299 555 2 Česká spořitelna, a.s. 3 265 116 000 3 Československá obchodní banka, a. s. 2 802 778 861 4 Komerční banka, a.s. 2 781 223 646 5 Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 1 900 591 079 6 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 1 719 468 129 7 ČEZ Distribuce, a. s. 1 673 578 940 8 T-Mobile Czech Republic a.s. 1 502 822 632 9 CE - Beteiligungs-GmbH (Lidl ČR) 1 108 081 444 10 UNIPETROL RPA, s.r.o. 1 062 032 162 11 Philip Morris ČR a.s. 1 005 919 820 12 Plzeňský Prazdroj, a. s. 1 006 041 851 13 Avast Software s.r.o. 956 503 100 14 O2 Czech Republic a.s. 882 762 588 15 Hypoteční banka, a.s. 874 735 320 16 E.ON Distribuce, a.s. 871 383 857 17 Letiště Praha, a. s. 869 968 900 18 Continental HT Tyres, s.r.o. 846 006 710 19 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 820 889 275 20 NET4GAS, s.r.o. 666 448 940 Zdroj: MF