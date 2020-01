Naše ekonomika je ve fázi určitého zpomalení, bude ale velmi mírné, míní guvernér ČNB Rusnok

Praha Růst české ekonomiky právě prochází mělkým dnem. Odrazit bychom se od něj měli ve druhé polovině letošního roku, říká v rozhovoru pro LN guvernér České národní banky Jiří Rusnok. I při pohybu po dně bychom si ale měli udržet nejméně dvouprocentní růst.

LN: Prosincová inflace 3,2 procenta, nejvyšší za posledních sedm let, mimo cíl a mírně i nad tolerančním pásmem ČNB, vyprovokovala některé analytiky k otázce: Co s tím udělá ČNB? Co s tím tedy uděláte?

Vyšší inflace nebyla překvapením ani pro nás, ani pro analytiky. Daří se nám a velmi solidními tempy rostou i mzdy. Navíc máme rekordní zaměstnanost. Vyšší objem mezd, který tak mají spotřebitelé k dispozici, zvyšuje poptávku a to se projevuje především v růstu cen zboží a služeb domácí provenience. To jsou restaurace. Dále máme položky, které se chovají autonomně, bez ohledu na to, co dělá či nedělá centrální banka, jako třeba potraviny. Jejich ceny se odvíjejí od světových cen. V posledních letech, zejména loni, šly významně nahoru také regulované ceny, hlavně u elektřiny. A pak je tu ještě nájemné. Započítává se i to, které by teoreticky platil majitel bytu sám sobě. Tato položka v posledních letech významně rostla, protože rostly ceny nemovitostí.