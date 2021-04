Nemám strach, že by Česko postihl inflační šok nebo prudký růst cen, míní guvernér ČNB

Praha Guvernér České národní banky (ČNB) Jiří Rusnok nemá strach z toho, že by ČR postihl v nejbližších měsících inflační šok a prudký růst cen. Řekl to v neděli v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Připustil ale to, že inflace může letos být mírně nad dvouprocentním inflačním cílem. Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová uvedla, že souhlasí s Rusnokem v tom, že je otázkou, co s cenami udělá rozvolnění protikoronavirových opatření.

„Není to žádná tragédie. To, že zdražuje ropa, třeba razantněji, než někdo čekal, to, že jsou nějaké výkyvy na světovém trhu potravin, jsou položky, které centrální banka dokonce ve svých měnově politických rozhodnutích dává do takzvaných výjimek. Ale celkovou inflaci to ovlivní, s tím souhlasí," řekl guvernér.

„Pokud by naše prognózy ukazovaly, že je tady nějaký trend dlouhodobější že to není výkyv těchto komodit, tak samozřejmě tomu budeme muset přizpůsobovat naši politiku a začít uvažovat o postupném návratu k sazbám, které jsou řekněme normálnější, než které máme v tuto chvíli,“ dodal Rusnok. Bankovní rada ČNB v březnu jednomyslně ponechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 0,25 procenta. Meziroční inflace v únoru podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) klesla na 2,1 procenta. Únorová meziroční inflace byla ale o 0,4 procentního bodu vyšší, než odhadovala ČNB v prognóze, uvedl už dříve ředitel sekce měnové ČNB Petr Král. Důvodem rozdílu byl podle něj stejně jako v lednu především vývoj cen potravin. Březnová data o inflaci zveřejní ČSÚ v úterý. Meziroční inflace v březnu stoupla podle odhadů analytiků, které ČTK oslovila, v průměru na 2,4 procenta. Důvodem jsou především dopady zdražení ropy v prvním čtvrtletí na ceny pohonných hmot. Inflace podle ekonomů zůstane nad dvěma procenty i v dalších měsících. Loni za celý rok se spotřebitelské ceny v Česku průměrně zvýšily o 3,2 procenta, což byl nejvýraznější nárůst za osm let. Ovlivnily to ceny potravin, nápojů, tabáku a bydlení. O rok dřív byla průměrná míra inflace 2,8 procenta Prognóza ČNB očekává letos zpomalení růstu cen v letošním prvním čtvrtletí do blízkosti dvouprocentního inflačního cíle. Kolem cíle by měla podle ČNB inflace kolísat po zbytek letošního roku. „V příštím roce se celková inflace dostane lehce nad inflační cíl, a to zejména v důsledku růstu spotřebních daní. Měnověpolitická inflace, která odhlíží od primárních dopadů změn nepřímých daní, se na horizontu měnové politiky ustálí na inflačním cíli,“ uvedl v březnu Král.