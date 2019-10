Peníze od bank? Národní rozvojový fond nemůže fungovat vedle sektorové daně, říká náměstek ministra průmyslu Dejl

PRAHA Jan Dejl, náměstek ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, se významně podílí na vzniku a principech fungování Národního rozvojového fondu. Přes něj by měly banky investovat do infrastrukturních projektů v ČR až sedm miliard korun. Investoři jsou prý ale připraveni investovat do rozvoje Česka až 14 miliard korun.

LN: V Česku má vzniknout investiční Národní rozvojový fond (NRF) k financování strategických investic, přestože plán strategických investičních projektů, takzvaný Národní investiční plán (NIP), ještě nebyl rozkryt. Neměl by být efektivní způsob spíše opačný, tedy napřed definovat, co se má financovat, a následně pak, z čeho mají být čerpány zdroje?

V tuto chvíli není pochyb, že existuje potřeba státu budovat tento nástroj na podporu veřejných investic. Existuje tedy poptávka, aby vznikl, a těch projektů je celá řada. Národní investiční plán teď primárně řeší kolegové z ministerstva pro místní rozvoj spolu s námi a dalšími resorty, které se na něm podílí. Je tu nemalé množství projektů, které se v tuto chvíli třídí například podle sektorů, ale i z hlediska financování. Některé z nich bude třeba financovat čistě ze státního rozpočtu a některé budeme moci realizovat z evropských i národních dotačních programů. Pak by tam měly být projekty, které budou vhodné pro financování právě z NRF. Jinými slovy nelze říct, že většina projektů z Národního investičního plánu by měla být financována z peněz vznikajícího fondu, ten představuje jen jeden nástroj, který je komplementární k dalším zdrojům financování NIP.