‚Čítankový příklad toho, jak by se nemělo postupovat.‘ Změny daní před koncem roku jsou podle komory problematické

Praha Komora daňových poradců považuje schválení daňového balíčku krátce před koncem roku za problematické. Úprava daňového systému by se podle ní měla uskutečnit transparentně po předchozí diskusi tak, aby podnikatelé i občané měli dostatek času se na tyto změny připravit.

Zároveň ale komora vítá některá schválená opatření, například zvýšení hranice pro povinné odpisování majetku nebo zrychlení odpisů. Na druhou stranu například schválené zvýšení slevy na poplatníka podle ní způsobí v praxi prolémy. Komora to v neděli uvedla v tiskové zprávě.

„Politické parametry daňového systému včetně otázky, kde na to vezmeme, jsou věcí a odpovědností politiků. Nicméně když se k těmto změnám sáhne, mělo by se tak dít transparentně po předchozí diskusi a hlavně tak, aby podnikatelé i občané měli dostatek času se na tyto změny připravit,“ uvedla komora. Podle člena prezidia komory Jiřího Nesrovnala je schválený balíček čítankovým příkladem toho, jak by se nemělo postupovat.



Sněmovna v noci na pátek schválila daňový balíček, který mimo jiné zrušil superhrubou mzdu a zavedl daně z příjmu ve výši 15 procent a 23 procent. Návrh dále zvyšuje daňovou slevu na poplatníka z dnešních 24 840 Kč na 34 125 Kč ročně, zavádí stravenkový paušál, zvyšuje zdanění tabáku nebo zrychluje firmám odpisy majetku. Pozměňovací návrhy v zákonu podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) připraví veřejné rozpočty o 130 miliard korun.

Nesrovnal upozornil, že schválené změny znamenají především nutnost úpravy mzdových softwarů, což je nejen časově, ale i finančně náročné. „Na druhé straně je třeba ocenit, že součástí této novely jsou i pozitivní změny v oblasti daňového majetku (zvýšení limitů, superrychlé odpisy podporující investování podnikatelů a vypuštění kategorie daňového nehmotného majetku), které jsme opakovaně prosazovali a které mohou v této době podnikatelům skutečně pomoci,“ uvedla komora.

Zároveň ale upozornila, že některé schválené návrhy zkomplikují situaci, protože byly do balíčku dodány bez předchozího připomínkování. Takovým příkladem je podle viceprezidenta komory Petra Tomana například způsob stanovení základní slevy na poplatníka, která není dělitelná 12, což způsobí problém při výpočtu měsíčních mezd.

Dalším podobným návrhem je poslanecký návrh na omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů částkou 20 milionů korun. „V tomto případě například není vůbec jasné, zda se daný limit podle schváleného textu vztahuje na všechny cenné papíry nebo se posuzuje podle jednotlivých obchodů a není ani jasné, jak se postupuje při překročení daného limitu,“ uvedl Toman.

V neděli premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že chce jednat s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), aby horní komora vypustila z daňového balíčku růst slevy na poplatníka. Babiš odmítl, že by snížení sazby daně z příjmu na 15 procent znamenalo rozvrat veřejných financí v ČR, jak tvrdí někteří odborníci, opoziční politici či vládní ČSSD.