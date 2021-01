Veřejné finance za loňský rok skončí ve schodku 5,8 procenta HDP. Letos se čeká vyšší ještě o osm desetin

Praha Veřejné finance skončí za loňský rok kvůli dopadům pandemie ve schodku 5,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Letošní rok se deficit veřejných financí prohloubí na 6,6 procenta kvůli pokračující epidemii a dalším podpůrným opatřením. Vyplývá to z odhadů zveřejněných ve středu ministerstvem financí. Předloni veřejné finance skončily v přebytku 0,3 procenta HDP a celkový veřejný dluh činil 30,2 procenta HDP.

Úřad loni kvůli dopadům pandemie zvýšil schodek rozpočtu ze 40 na 500 miliard korun. Nakonec hospodaření státu loni skončilo ve schodku 367,4 miliardy korun.



Celkový veřejný dluh by pak měl stoupnout za loňský rok na 38,3 procenta HDP a letos na 43,3 procenta HDP.

Podle pravidel EU za standardní situace by se neměly dostat veřejné finance do deficitu většího než tři procenta HDP a dluh by neměl přesáhnout 60 procent HDP. „Jsem přesvědčena, že Česká republika zůstane i v letošním roce mezi zeměmi s vůbec nejnižším zadlužením v Evropě,“ uvedla dnes ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).