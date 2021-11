Nebezpečné olihně. Veterinární správa stáhla z prodeje 1,7 tuny této pochoutky, důvodem je nadlimitní obsah kadmia

Státní veterinární správa (SVS) dostala informaci o nadlimitním množství těžkého kovu z evropského systému rychlého varování.

Zákazníci, kteří si výrobek od španělské společnosti Marfrio s číslem šarže 23072019 a expirací do příštího ledna koupili, jej můžou vrátit do místa prodeje. V ČR kalamáry, tedy patagonské olihně, směřovaly podle SVS ke společnosti AG Seafood, dále pak bylo zboží distribuováno do firem Bastam, Food & Friends, IZVRSTAN, Master Fish, METIMPEX, mrazeneryby.cz a Vallis Aurea.



Limit kadmia byl překročen o 0,5 mg/kg a činil 1,5 mg/kg. „Uvedené nedodržení stanovených limitů by nemělo přímo ohrozit zdraví lidí, nicméně takovéto potraviny nepatří do tržní sítě. Při otravě kadmiem, kdy by však musela být dávka několikanásobně vyšší, hrozí nevolnost, zvracení či bolest hlavy,“ uvedl k incidentu tiskový mluvčí SVS Petr Majer.

Kadmium je toxický prvek, který se hromadí v těle, poškozuje ledviny a může způsobovat rakovinu plic a prostaty.