Firmy ztrácejí optimismus. Stavebnictví podle nich klesne o dvě procenta

„Donedávna se český stavební trh nacházel ve fázi stagnace, do propadu se dostal teprve v dubnu,“ uvedl výkonný ředitel Ceec Petr Ondrášek. Při srovnání období od loňského dubna do letošního března byl vývoj tržeb stavebních firem ještě pozitivní, konkrétně ve výši 0,3 procenta.

V porovnání s tím ale stavební trh v eurozóně rostl o 1,4 procenta. Na druhé straně třeba Německo zaznamenalo pokles o 2,6 procenta a Slovensko o procento. Za propadem tržeb stojí jak omezení státních zakázek, tak i soukromé výstavby, která se kvůli nedostupnosti hypoték pro středněpříjmové lidi meziročně snížila o desítky procent.

Zlevněte výstavbu

„Při současných cenách hypoték a komerčních půjčkách pro developery kolem devíti procent se výstavba v nejbližší době příliš nerozeběhne,“ předpokládá majitel Central Group Dušan Kunovský. Podle něj ale výstavbu brzdí i přetrvávající příliš vysoké ceny stavebních prací. „Aby trh rozmrzl a mohlo se začít stavět, bude podle nás potřeba snížení cen stavebních dodávek o deset procent proti loňskému kritickému roku,“ vyzval stavební firmy Kunovský.

„Situace, kdy firmy mají byty prodány ještě než kopnou do země a vybrané peníze se opět mohou reinvestovat, taková doba tady hned nebude,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Stát ale podle něj může připravit nástroje například pro pomoc obcím, které by chtěly spustit projekty na výstavbu, ale nemají pro to úřednický aparát. Celkem je v těchto programech připraveno zhruba osm miliard korun.

Podle Bartoše ale není pravda, že by v Česku byl nedostatek bytů. V průměru vychází dva lidé na jeden byt. Problém tak ministr vidí v tom, že ne vždy byty slouží k bydlení. „Někdo má byt, a místo aby jej pronajímal, tak jej zamkne a čeká, až bude dceři osmnáct let a půjde tam bydlet,“ dodal Bartoš.

Peníze do dálnic udržíme

Výstavbu do značné míry zachraňuje veřejný sektor, který financuje primárně dopravní stavby. „Investujeme rekordní částku, rozestavěno je více než 290 kilometrů silnic první třídy a dálnic,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Podle něj tempo investic do silniční a železniční dopravní infrastruktury neklesne ani napřesrok. Během dvou až tří měsíců by mělo být jasné, co a jak se bude v dopravní infrastruktuře stavět v roce 2024. Zároveň bude dopracovaný plán investic na deset let dopředu. Jeho vypracování šéf dopravního resortu před zástupci developerů a stavebních firem sliboval už loni. Původně měl být hotový už na začátku letošního roku.

Na druhou stranu už se podle Kopky ceny stavebních materiálů postuně vrací k běžným hodnotám. Příkladem loňského šroubování cen byl podle něj vývoj cen železa. „Vloni mě zaráželo, přestože ČD Cargo přepravovalo unikátně velké objemy železné rudy do Česká republiky, tak cena železa překračovala stoprocentní navýšení. Protože dnes jsme opět na předválečných cenách tak je zřejmé, co bylo příčinou tohoto navýšení. Nepochybně obavy, jak se trh bude chovat a zda bude do budoucna dostatek železa. A pak byl přirozeně prostor pro ty, kteří je chtěli prodat draho a vytvářeli tím na trhu obrovskou nestabilitu,“ dodal ministr.