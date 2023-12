Ceny většiny stavebních materiálů jsou meziročně výrazně nižší. Stavebníky to ale do obchodu netáhne. Kvůli drahým hypotékám se lidé v takové míře nepouštějí do výstavby nových domů ani do rekonstrukcí.

„Poptávka po stavebních materiálech letos ve srovnání s loňským rokem poklesla, a to v řádech nižších desítek procent,“ říká Radek Vít, šéf Stavebniny DEK. Zdících materiálů se proti loňsku prodá o 40 procent méně.

Cihelny proto omezují výrobu či zcela zastavují výrobní linky.