Stavební spoření: jak z něj získat víc peněz?

Pro porovnání: kdybychom chtěli dosáhnout srovnatelného zhodnocení na spořicím účtu, musel by mít sazbu 6,35 procenta, abychom se po zdanění dostali na stejnou hodnotu.

Ještě výhodněji mohou spořit děti do 18 let, pro které vychází čistá úroková sazba 5,67 procenta. Vyplývá to ze srovnání stavebních spořitelen zveřejněného na specializovaném webu stavebky.cz.

Stavební spoření, což je ve zkratce spořicí účet s garantovaným úrokem, zhodnocuje vklady klientů skrze úroky a státní podporu. Státní podpora činí 10 procent z ročně uspořené částky, nejvýše však 2000 korun ročně (v případě úložky 20 tisíc korun ročně, tedy zhruba 1700 korun měsíčně). Při nižším spoření se krátí i státní příspěvek. Pro výplatu státní podpory je nutné spořit alespoň šest let nebo čerpat úvěr ze stavebního spoření.