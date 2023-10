Jak se stavební spořitelny vypořádají s ořezanou státní podporou? Zákazník rozdíl nemá poznat

Legislativním procesem prochází tzv. úsporný balíček. Podle návrhů by se mělo ušetřit i na stavebním spoření, a to snížením maximální výše státní podpory ze dvou tisíc korun na tisíc korun (pro vklady od roku 2024). A na trhu se to projevuje, zájem o nové smlouvy je meziročně nižší. Nicméně faktorů, které se na tom podílejí, je více.

Ty nejjasněji viditelné jsou diskuse kolem snížení státní podpory. Vedle toho je tu ale také množství atraktivních alternativních produktů, které přinášejí krátkodobě stejné zhodnocení jako stavební spoření (ve kterém ale lidé musí vázat finanční prostředky na šest let).