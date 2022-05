Chceme stavaře povznést do digitálního světa. Aplikace šetří čas a Česko je pozadu, říká odborník

Lidovky.cz: Už roky na konferencích slyším, jak se stavebnictví bude digitalizovat a zásadně se promění, zlepší. Také se ale říká, že digitalizace nastupuje pomalu a výsledky nejsou takové. Jak to podle vás je?

Mluví se o tom už dlouho. Pro všechny to byla taková modla, věc, která vyřeší všechny naše problémy. Zase tolik se ale nezměnilo. Postupně se to posouvá, ale klíčové problémy zůstávají: chybí lidé. Technologie to mohou zmírnit, ale nevyřeší, že vám chybí půlka lidí.

Lidovky.cz: V čem mohou pomoci?

Stavebnictví nikdy nefunguje na sto procent. Možná na 95, když si budeme fandit. Problémy se na stavbách vždycky objeví a otázka je, jak je co nejefektivněji řešit, vyřešit a jak jim předcházet. Naše role je zjednodušovat lidem práci. Pevně věřím, že právě tohle je ten směr – nenabízet jen digitalizaci, ale postupné usnadňování práce. Každý rok se to posunuje, ta cesta je ale dlouhá.