Wienerberger na několik měsíců odstaví výrobu, není poptávka po stavebninách

Podle generálního ředitele Kamila Jeřábka společnost také omezí investice a čeká menší tržby než v loňském roce. Firma již v říjnu firma oznámila, že odstavila závod v Týně nad Vltavou, odkud propustila 35 z 54 zaměstnanců.

Firma měla loni 900 zaměstnanců, letos jich 59 propustila. „Byznys ve zdicím materiálu je závislý na rodinných domcích, bytových domech a propad se ukázal jednoznačně v návaznosti na objem hypoték. Nás se to jako významného hráče na trhu dotklo. Objem, který od nás trh dnes bere, je tak významně menší, že jsme na to museli reagovat. V Hranicích na Moravě jsme museli omezit jednu šichtu, ze čtyř šichet jsme přešli na tři. V cihlařině se vždycky přes zimu odstavovaly výrobní závody. My teď odstavujeme všechny naše výrobní závody,“ řekl ředitel.

Zaměstnanci budou při odstávkách pracovat na údržbě závodů. Když bude hotovo, budou pak doma, na překážkách na straně zaměstnavatele, dodal ředitel.

Omezí se i investice

Firma také hledá, kde ušetřit náklady. Loni jí stouply meziročně kvůli cenám energií, hlavně plynu, o 40 procent. Pro příští rok omezí investice. Letos investovala v Cihelně Kinský v Kostelci nad Orlicí přes 100 milionů korun do linky na výrobu broušených cihel. Jde o závod se 40 zaměstnanci. V nejbližší době začne firma budovat solární elektrárny pro závody Stod, Jezernice a Novosedly. Jejich společný výkon bude 3,5 megawatthodiny, náklady kolem 100 milionů Kč.

Pokles poptávky se podle ředitele nyní zastavil. „Očekáváme, že zlepšení prodejů přijde v druhé polovině příštího roku. Průzkumy ukazují, že lidé mají velký zájem stavět, jen cena peněz je dnes tak vysoká, že to teď nechtějí zaplatit,“ řekl ředitel. V ČR podle něj chybí až 400 000 bytů.

Firma Wienerberger měla loni tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 4,87 miliardy Kč. Meziročně stouply o 20,5 procenta. Zisk po zdanění stoupl o 68,9 procenta na 1,32 miliardy Kč. Výsledkově to byl pro firmu jeden z nejlepších roků. Zájem o materiály loni mnohonásobně převyšoval výrobní kapacity. Vyplývá to z výroční zprávy firmy.

Wienerberger měl loni kolem 900 zaměstnanců. V roce 2019 dokončil fúzi se společností Tondach ČR, výrobcem střešních krytin. Je členem skupiny Wienerberger – největšího světového výrobce cihel, kótovaného na burze. V ČR má sedm cihelen a dva závody na výrobu střešní krytiny. Roční prodej Wienerbergeru je asi 11 000 domů a 15 000 střech. Výrobní kapacita firmy Tondach ČR přesahuje 50 milionů pálených střešních tašek.