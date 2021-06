Stavíme málo a draze. Mezi metropolemi zemí V4 je nejhorší dostupnost bydlení v Praze

PRAHA Češi zase jednou získali prvenství, o které nikdo nestojí. Mezinárodní poradenská společnost Jones Lang LaSalle (JLL) porovnávala dostupnost bydlení v hlavních městech visegrádské skupiny. Kromě Prahy tedy v Budapešti, ve Varšavě a v Bratislavě. A závěr? Nejhůře dostupné bydlení má česká metropole, kde se loni postavilo nejméně bytů a jejich cena je v regionu bezkonkurenčně nejvyšší.

Jak vyplývá ze studie společnosti Jones Lang LaSalle, loni se v Praze dokončilo 5280 bytů. Ve Varšavě to bylo 22 570 bytů, v Budapešti 6340 bytů a v Bratislavě 5770. V poměru na počet obyvatel se trh s bydlením nejvíce rozvíjel v hlavním městě Polska.



To je dáno mimo jiné rychlostí povolovacích procesů. Zatímco v Praze trvá vyřízení potřebných razítek roky, ve Varšavě je tato doba podstatně kratší. „V Polsku se koupí pozemek a za šest měsíců je vyřízeno stavební povolení. Pro mě to je naprosto nepředstavitelné,“ popisuje situaci Omar Koleilat, spoluzakladatel developerské společnosti Crestyl, která nedávno vstoupila na polský trh. Podle žebříčku Doing Business se Česká republika umístila na 157. místě ze 190 v rychlosti vyřizování stavebního povolení. V Polsku změnili stavební zákon už před šesti lety, a i díky tomu je země na 39. příčce žebříčku.

Chybí deset tisíc bytů ročně

I Česko se snaží zrychlit povolování staveb. Napomoci tomu by měl nový stavební zákon. Ten již schválila sněmovna a nyní čeká na posouzení senátorů. Statistiky ale nedávají naději na to, že by se situace měla vbrzku zlepšit. Od ledna do března letošního roku se v Praze povolilo jen 1027 bytů v bytových domech.

„Současným tempem schvalování nové výstavby by Praha mohla dosáhnout kolem čtyř tisíc nových bytů za rok. Aby se začal srovnávat propastný deficit mezi prodanými a povolenými byty, potřebovalo by to ale povolovat alespoň deset tisíc bytů ročně,“ říká Michaela Tomášková, výkonná ředitelka společnosti Central Group.

Nedostatek a silná poptávka byty zdražuje. To ostatně potvrzují i závěry analýzy společnosti JLL trhů v metropolích visegrádské čtyřky. Ceny bytů v Praze se pohybují výrazně nad ostatními městy. Průměrná cena v Praze podle dat JLL dosáhla na konci loňského roku 107 tisíc korun za metr čtvereční, což je dvakrát více než průměrná cena v Budapešti, kde byla 56 200 korun za metr čtvereční, a více než jedenapůlnásobek ceny ve Varšavě, kde se platí v průměru 64 400 korun za metr čtvereční. Je pravdou, že ve Varšavě je ještě nutné připočíst náklady na dokončení bytů. Celková cena se potom vyšplhá na 74 700 korun za metr čtvereční. Ceny za bydlení v Bratislavě se blíží těm pražským, kupující platili za metr čtvereční 91 tisíc korun.

Na byt padne 147 platů

„I přes blízkost trhů v rámci střední Evropy mají jednotlivé země svá specifika, ať už jde o standard doručení bytových jednotek, nebo sazbu DPH. I po přihlédnutí k těmto rozdílům je zřejmé, že nejméně dostupné bydlení je v Praze a zároveň je tady nejnižší výstavba,“ komentuje situaci Blanka Vačkova, vedoucí oddělení průzkumu trhu v JLL. Na zakoupení bytu o velikost 60 metrů čtverečních je v Praze potřeba 147 měsíčních hrubých platů, v Bratislavě 133, ve Varšavě postačí 98 platů a v Budapešti dokonce pouze 92.

Na růst cen nemovitostí v Česku opakovaně upozorňuje ČNB. Naposledy na konci května centrální banka konstatovala, že ceny nemovitostí loni a v prvních měsících letošního roku navzdory pandemii svižně rostly. Banka odhaduje, že ceny bytů jsou v Česku nadhodnoceny v průměru o 18 procent, ve vybraných lokalitách s vysokým podílem investičních bytů až o čtvrtinu. To se týká i Prahy. Odhady nadhodnocení cen bytů banka provádí na relativně homogenním vzorku starších bytů o rozloze 68 metrů čtverečních. „Nicméně závěry lze do značné míry vztáhnout i na další byty, tedy i na nové, větší a podobně,“ upřesňuje mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.

Dodává, že konstatování o nadhodnocení ale nelze interpretovat tak, že ceny pravděpodobně klesnou o dané procento. „Návrat cen k rovnovážným úrovním může probíhat různými způsoby po velmi dlouhou dobu,“ říká. ČNB ve své komunikaci zpravidla nepoužívá termín bublina, hovoří o spirále mezi úvěry na bydlení a optimistickými očekáváními ohledně budoucích cen.