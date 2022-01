Streamovací nabídka se rozrůstá. Kolik stojí jednotlivé služby a co se vyplatí pro náročného diváka?

Pořady na streamovacích službách, jako je Netflix, Amazon Prime Video, HBO Go, Voyo, iPrima a další, sleduje dle průzkumu společnosti Atmedia zveřejněného loni v polovině listopadu 28 procent diváků v cílové skupině 15 až 69 let. Alespoň jednu placenou službu typu VOD (video on demand – video na vyžádání) tak využívají zhruba dva miliony diváků. Na jednoho diváka připadá podle průzkumu 1,44 služby, mnozí si jich tedy předplácí více současně.