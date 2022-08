Nedostatek bytů dopadá i na studenty. O kolik zdražily nájmy?

Stačí si otevřít libovolný server s nabídkami nájemního bydlení. Kdo si trochu pamatuje situaci před rokem, okamžitě si všimne vyšších cen. Týká se to prakticky všech českých univerzitních měst. Za co byl loni pěkný byt 2+kk, za to je letos maximálně garsonka. Druhým, taktéž patrným rozdílem je citelně slabší nabídka. Loni si šlo vybírat v blízkosti škol i podle oblíbených restaurací či klubů, protože v nabídce byly kvůli pandemii i byty jinak určené pro turisty.

Převis poptávky

Problémem je však hlavně třetí rozdíl, který není patrný na první pohled. „V září může student hledat privátní bydlení, bude mít zajištěn dostatek peněz, ale odpovídající byty v daný moment prostě nebudou,“ upozorňuje na aktuální stav trhu šéf Bezrealitky Jan Škrabánek. „Skutečně platí, že u těch nejzajímavějších bytů k pronájmu se první den majiteli sejde třeba 50 zájemců, druhý den dalších 50 a pak následují každý den nové a nové desítky. Což pochopitelně není v lidských silách odbavit,“ popisuje Škrabánek.